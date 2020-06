Jagger rykker ind i Valby: ‘Det er fedt at være med til at skabe liv’

Den yderst populære burger-kæde Jagger er omsider kommet til Valby.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Restauranten, der er kendt for sine gode burgere, annoncerede allerede i november, at de ville komme til vores bydel, men grundet coronavirussens indtog har det trukket ud, og først 21. maj kunne de slå dørene op på Valby Langgade 45.

Og det er gået over alt forventning, siger Christian Brandt, der er medejer af Jagger.

»Vi er meget glade for Valby, og der har været rigtig mange besøgende og godt gang i take-away-tilbuddene også, så det har været en kæmpe succes,« siger Christian Brandt og fortsætter:

»Det er dejligt at ligge i et område, hvor der sker en helt masse, og det er fedt at være en del af de tiltag, der er med til at skabe liv og sørger for, at der er nogle af de samme tilbud i Valby, som der er i midtbyen og brokvartererne.«

Den nye Jagger ligger i en gammel møbelbutik, og årsagen til, at åbningen har været udsat er, at der har været en masse ombygning i gang, der er blevet udsat.

Grundet corona er der pt. kun syv siddepladser i Valbys nye Jagger, men det bliver justeret i takt med myndighedernes retningslinjer.

Velkommen til Valby, Jagger!