Populær café skal lukke: De ødelægger mit livsstykke

Et stykke historie i Valbyparken er lukningstruet, da Københavns Kommune ikke vil forlænge lejeperioden for Café Rosenhaven.

Af Jens M. Mouvielle

Da Annette Søndergaard for 17 år siden skulle skrive under på overtagelsen af Café Rosenhaven, blev hendes bilrude smadret lige uden for caféen. Alligevel forelskede hun sig i området, og i dag driver hun den succesfulde café, som både Valby og Sydhavnens borgere har taget til sig.

Men ved årsskiftet er det slut. Da Annette Søndergaard i april modtog en regning for huslejen for den næste periode, kunne hun se, at den var alt for lav. Derfor ringede hun til kommunen, der meddelte, at det var fordi, hun ikke kunne få forlænget sin 10-årige lejeperiode, som udløber 31. december.

»Jeg har altid kunnet forlænge, så det kommer meget bag på mig, at det ikke længere kan lade sig gøre. Det her er et livstykke for mig, og det bliver nu ødelagt, så det gør ondt,« siger Annette Søndergaard og ryster på hovedet:

»17 år med arbejde fra morgen til aften, men det er væk på én dag.«

Giver ikke mening

Selvom hun anerkender, at kommunen er i deres gode ret til at ikke at forlænge lejeperioden, så giver det ikke mening for hende, da de ikke har fortalt, at de har specifikke planer om at bruge lokalerne til noget andet. Derfor mistænker hun dem for at ville tjene penge på et udbud, hvorefter de kan hæve huslejen.

I et svar til ValbyLIV understreger Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, at Café Rosenhaven ikke er opsagt, men at der er tale om, at lejemålet udløber 31. december. De bekræfter, at lejemålet vil komme i udbud, hvis de ikke kan finde anvendelse til det.

‘Hvis kommunen ikke aktuelt kan anvende lejemålet, kan lejemålet udlejes på en ny lejekontrakt på markedsvilkår. Med henblik på at sikre at alle har lige mulighed for at komme i betragtning til at leje kommunens erhvervslejemål, sker udlejningen ved offentligt udbud.’

Ikke helt fint i kanten

Men det synes Annette Søndergaard ikke er helt fint i kanten.

»Hvis kommunen ikke ved, hvad de skal bruge den til, hvorfor må jeg så ikke fortsætte? Hvis lokalerne kommer i udbud, er det først efter, jeg har pakket alt sammen. Så skal jeg flytte alting ind igen og starte forfra, hvis jeg så vinder udbuddet og tilmed betale mere i husleje. Det kan jeg ikke overskue, og det synes jeg ikke er helt fint i kanten,« siger Annette Søndergaard, inden interviewet kort afbrydes af en stamgæst, der lige vil sige tak for mad og god dag.

»Sådan er stemningen her. Vi kommer hinanden ved, og jeg er meget rørt over alt det, mine gæster gør for at hjælpe mig med at redde caféen,« siger Annette Søndergaard.

Med ’alt det’ henviser Annette Søndergaard til de underskriftindsamlinger, der blev søsat for tre-fire uger siden i forsøget på at redde caféen.

Her samles der ind både på print og på nettet, og indtil videre har i omegnen af 1.300 personer sat deres signatur i protest mod kommunens beslutning.