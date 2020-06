Jubel i Valby Kino efter genåbning: Vi kan mærke, vi har været savnet

Filmene ruller igen over lærredet i Valby Kino, der faktisk oplever et stigende antal besøgende til deres film til trods for coronakrisen.

Med sine røde gulve, bløde møblement og hyggelige stemning danner Valby Kino igen rammen om film, sludder og snacks.

Biografen med sloganet ‘Københavns hyggeligste biograf’ drives udelukkende af frivillige, ca. 80 i alt, og de har gennem coronakrisen gået og summet over, hvordan de kunne lukke dørene op på sikker vis, og det har fået folk til at føle sig trygge ved at gå i biografen i Valby, corona til trods.

Valby Kino har nemlig i løbet af de første fem dage haft flere besøgende pr. film i forhold til samme periode sidste år, og de tal glæder Gunnar Wille, forfatter samt frivillig i biografen og Emmanuelle Kortholm, der er næstformand i Valby Kino.

»Vi kan se, at vi rent faktisk klarer os bedre nu her i forhold til samme periode sidste år, så vi er meget glade for, at folk har taget biografen så fint til sig igen efter genåbningen,« siger Emmanuelle Kortholm og suppleres af Gunnar Wille:

»Der har været lidt debat om, at biografsystemet har mærket, at folk har været tilbageholdende med at tage i biografen, men det har vi ikke. Folk var måske lidt forsigtige den første dag, men dem, vi snakkede med, fortalte, at de følte sig trygge, fordi det er deres lokale biograf, og fordi vi har taget vores forbehold.«

Ensretning og afspritning

Blandt tiltagene i biografen, der skal mindske risikoen for coronasmitte, kan nævnes ensretning af folks færden i biografen, planlægning af forestillinger, afspritning, og begrænsede pladser i salene, så der kan være mellemrum mellem hvert selskab.

»Vi har virkelig brugt lang tid på at gøre biografen så sikker som muligt for vores besøgende, så det er dejligt, de føler sig trygge her,» siger Emmanuelle Kortholm, mens Gunnar Wille knytter en kommentar:

»Vi kan mærke, vi har været savnet, og det er dejligt.»