Trygheden stiger i Folehaven: De unge gør det fantastisk

Den årlige tryghedsundersøgelse viser, at folk føler sig mere trygge i Folehaven, og det skyldes ikke mindst et målrettet samarbejde med de unge i området.

Juniorbetjente og ungeværter tog mandag 8. juni glædeligt imod Københavns overborgmester, Frank Jensen, der tog et smut forbi Folehaven.

Årsagen til Frank Jensen besøg i Folehaven var, at trygheden i boligområdet, der huser lidt over 2.000 borgere, er stigende. Det viser den årlige tryghedsundersøgelse, som Københavns Kommune har gennemført siden 2009.

»Folehaven er et rigtig godt eksempel på den tryghedsundersøgelse, vi har præsenteret, som viser, at København generelt er blevet en tryggere by at bo i. Der har været udfordringer i Folehaven, men vi kan se, at den indsats, vi har gjort i form af trygheds-partnerskaberne i Folehaven, virker,« siger Frank Jensen.

Målrettet indsats mod unge

Helt præcist er andelen af utrygge i området faldet fra 19 % til 16 % i løbet af det seneste år, og det skyldes ikke mindst en indsats målrettet mod unge.

En stor del af trygheds-partnerskabet er nemlig at få godt fat i de unge ved at uddanne juniorbetjente og ansætte ungeværter i boligkvarteret. Og spørger man Frank Jensen, skal en stor del af årsagen til den positive udvikling i Folehaven da også tilskrives de unge.

»En af grundene til den positive udvikling i Folehaven er, at man har fået fat i nogle gode rollemodeller i form af juniorbetjente og ungeværter. De viser en stolthed over at komme fra Folehaven, og de vil gerne vise noget af alt det, de er stolte af, frem.«

Den positive udvikling i Folehaven smitter dog ikke af på resten af Valby. Her er trygheden nemlig faldende, og det til trods for at der i år er registreret det laveste antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet siden tryghedsundersøgelserne begyndte i 2009.

Frank Jensen mener, at dette bunder i, at der er sket nogle enkelte voldsomme episoder i Valby det seneste år. Her kan nævnes eksplosionen i tatovørforretning på Lyshøjsgårdsvej i februar samt drabet i Akacieparken i Valby 9. september 2019.

»I Valby generelt er tallene ikke ligeså gode, som de er i Folehaven, og det skyldes nok, at der er sket et par voldsomme episoder i Valby. Men det giver mig appetit på at få trygheden til at stige i hele bydelen ud fra nogle af de erfaringer, vi har gjort her i Folehaven,« siger Frank Jensen.

Belysning og beplantning

Ud over samarbejdet og inklusionen af de unge i Folehaven har området fået et tryghedsløft med opgradering af belysning og beplantning f.eks. ved områdets stisystemer.

»Vi skal tage folks utryghed dybt alvorligt. Hvis du ikke føler dig tryg, der hvor du bor, så skader det livskvaliteten, og derfor er tryghed og kampen mod kriminalitet alfa og omega for, at København bliver ved med at være en god by at bo i,« siger Frank Jensen.