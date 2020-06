Brugere raser: Valby-svømmehal lukker bassin igen på grund af afføring

I 2017 måtte Valby Vandkulturhus lukke mindst et af deres bassiner hele 28 gange på grund af afføring eller opkast i vandet, og nu er uheldet desværre ude igen.

Til formiddag oplyste Valby Vandkulturhus således, at morskabsbassinet holder lukket i helt op til 48 timer, da en borger har lavet pølser i vandet. ValbyLIV har efterfølgende forsøgt at få en uddybende kommentar fra en ledende medarbejder i svømmehallen, men har måttet nøjes med følgende udtalelse.

– Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at der mandag 15. juni desværre er en borger, der har besørget i vandet i ’Morskabsbassinet’ i Valby Vandkulturhus. Bassinet er nu lukket i 32-48 timer og vil åbne igen, så snart klorbehandlingen har sikret, at vandet igen er rent til badning, uddyber Kultur- og Fritidsforvaltningen over for ValbyLIV.

Brugere raser

Episoden skriver sig ind i en lang række tilfælde, hvor Valby Vandkulturhus har måttet lukke et af deres bassiner på grund af urin, afføring eller opkast. Det fremgår også af debatten på svømmehallens Facebook-side, hvor brugerne er godt trætte af, at enkelte bassiner i svømmehallen bliver lukket.

Her bliver der blandt andet langet ud efter de mindre børn og deres forældre.

– Så er alt ved det gamle… Hvornår lærer I, at babyer og børn, der ikke selv kan styre, hvornår de skal på toilettet, IKKE skal have adgang til andet end børnebassinet, skriver en bruger.

En anden følger op på kritikken og skriver, at babyer bør have begrænset adgang til svømmehallen.

– Dem, som kommer med børn uden godkendte badebukser og badeble, eller de andre, som ikke vasker sig selv, skulle få nægtet adgang, lyder forslaget.

‘‘Det er vanvittigt‘

Andre brugere er dog ikke så sikre på, at det er småbørn, som har besørget i bassinet. De tror i stedet, at det er nogle lidt ældre børn, der har været på spil.

– Det er vandvittigt!!! (Jeg er, red.) Fast bruger. Det er jo ikke helt små børn, der er i morskabsbassinet. Det er jo hærværk, påstår en bruger, som bakkes op af en anden:

– Jeg tænker faktisk også, at det er bevidste handlinger. Jeg har f.eks. oplevet afføring under bænken i den infrarøde sauna, og det er i hvert fald ikke et uheld, så mon ikke der er nogen, der ‘morer sig’, skriver en bruger.

ValbyLIV har dog ikke kunnet få bekræftet nogle af disse rygter og vil derfor undersøge sagen nærmere de næste par dage.