Pernille tager kampen op for at redde café: – Det vil skære mig i brystet, hvis de lukker

Pernille Jensen har igangsat en stor underskriftindsamling, der skal forsøge at ændre kommunens beslutning om ikke at forlænge lejemålet for Café Rosenhaven, der har været en integreret del af Valbyparken i 17 år.

Pernille Jensen kigger op fra sine papirer med et blik, der lader enhver forstå, at her er noget på spil. Hendes papirer er fyldt med folks signaturer. De bakker op.

Pernille Jensen er stamgæst på Café Rosenhaven, som hun besøger minimum hver 14. dag med familien, og hun er fast besluttet på at redde caféen fra at gå til grunde i den form, den har nu.

– Tænk at ødelægge sådan et livsværk. Det ligger fantastisk, her er lækkert at komme hver evig eneste gang, og det binder hele Valbyparken sammen. Derfor vil det skære mig i brystet, hvis caféen lukker, siger Pernille Jensen.

Kæmper mod lukning

Café Rosenhaven drives af Annette Søndergaard, der har lejet sig ind i kommunens lokaler. Caféen er lukningstruet, da kommunen ikke vil forlænge lejemålet, som ophører 31. december i år.

Pernille Jensen fik at vide, at Café Rosenhaven drejer nøglen om efter denne sæson, da hun besøgte caféen på genåbningsdagen onsdag 13. maj.

Da hun kom hjem, satte hun straks underskriftindsamlingen i gang.

– Jeg tænkte: ‘det kan simpelthen ikke være rigtigt’, hun skal også være her næste år, for hvor skal alle vi, der kommer her i Valbyparken, ellers gå hen? Og så satte jeg alt det her i gang, siger hun og breder armene ud over bunken af papirer.

Stor opbakning

De op mod 1.800 personer, der har skrevet under på, at ‘Cafe Rosenhaven ved Annette Søndergaard skal åbne igen i sæson 2021 og flere år frem,’ viser tydeligt, at Pernille Jensen og familien ikke er alene om at kere sig om Café Rosenhaven.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune fortæller til ValbyLIV, at de er bekendt med underskriftindsamlingen og folks bekymringer for caféens fremtid.

‘Vi er opmærksomme på den bekymring om Café Rosenhaven, der er blandt københavnere. Derfor er det også vigtigt at understrege, at nuværende lejer ikke er opsagt, men at lejemålet hele tiden har været tidsbegrænset,’ lyder det fra Økonomiforvaltningen.

De pointerer, at Annette Søndergaard som enhver anden kan byde på lokalerne igen, hvis de kommer i udbud, efter lejemålet er udløbet.

Urimelige krav

Selvom kommunen ikke opsiger Café Rosenhaven men refererer til reglerne om, at deres erhvervslejemål skal være tilgængeligt for alle, så mener Pernille Jensen, at de regler gør det umuligt for Annette Søndergaard at drive caféen videre.

– Annette skal rykke alle sine ting ud, inden lokalerne eventuelt kan komme i udbud. Vi snakker ishuset, hele køkkenet.. ja, faktisk vil der kun stå skallen tilbage. Hvis hun så vinder udbuddet, så skal hun bygge det hele op igen fra bunden af. Dernæst skal hun så gå igennem hele molevitten en gang til, næste gang lejemålet udløbet. Det gør man jo ikke, siger Pernille Jensen og slår fast:

– Hvis Café Rosenhaven skal reddes, så skal det være inden, Annette lukker ned for sæsonen. Det vil sige allersenest til november.