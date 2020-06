Frank og Marion holder fest for Poppelvænget: – Der er nogle, som ikke har været uden for en dør i tre måneder

Vi går lysere tider i møder i mere end en forstand, og derfor holdes der torsdag 25. juni en stor sommerfest for de ældre i seniorboligerne på Poppelvænget i Valby.

Her har borgerne efter flere måneders indespærring fået lidt at se frem til.

Frank Velling og Marion Simonsen, der selv bor på Poppelvænget, har nemlig taget sagen i egen hånd og arrangeret en stor fest, hvor de ældre kan komme hinanden ved, efter en hård tid under coronanedlukningen.

Og der er en helt særlig grund til, at festen skal afholdes netop nu.

– Der er nogle, som ikke har været uden for en dør i tre måneder. Derfor er det rart, at vi kan komme hinanden lidt ved og høre til, hvordan det går med folk rundt omkring, siger Frank Velling, der har boet på Poppelvænget i 3 års tid.

Han bliver suppleret af Marion Simonsen, der ligeledes bor i seniorboligerne på Poppelvænget, som består af adresserne August Wimmers Vej 12-16.

– Der har været ret stor udskiftning i borgerne her på Poppelvænget, og grundet corona har vi ikke rigtig kunne få hilst ordenligt på folk. Den her fest skal symbolisere, at nu begynder vi på en frisk, og nu går vi bedre tider i møde.

Velvilje fra KAB

Der er ikke længere en bestyrelse på Poppelvænget, og derfor har det været en længere proces at få midler til at afholde festen.

Normalt kan den pengepulje, der er allokeret ældreboligerne hos KAB, Københavns Almennyttige Boligselskab, nemlig kun udbetales til en bestyrelse. Det stoppede dog ikke Frank Velling og Marion Simonsen.

Velvilje fra KAB og hårdt arbejde fra Frank Velling og Marion Simonsen har nemlig gjort det hele muligt, og Frank Velling og Marion Simonsen har af KAB fået bevilliget ca. 21.000 kroner fra Poppelvængets budget til at holde fester for. En god sjat af dem er afsat til sommerfesten.

Støtter de særligt udsatte borgere

Der er dog nogle ting, som kan være særligt udfordrende ved at holde fest for ældre borgere. Nogle lider af demens og kan være svære at få ud af døren uden hjælp.

Det har Frank Velling og Marion dog råd for.

– Vi har været i kontakt med nogle af de ældre, der har det særligt svært her i vores ejendom og bl.a. kæmper med demens. Sammen med dem og deres familier, har vi aftalt, at vi kan komme og hente dem og følge dem ned til festen, siger Frank Velling.

– Når først de kommer ud til arrangementerne, så hygger de sig altid vældig meget. De skal bare bruge lidt hjælp til at komme afsted, og det giver vi dem, supplerer Marion Simonsen.

Underholdning og god mad

Festlighederne finder sted i forsamlingsområdet på Poppelvænget, hvor der er mulighed for at være både inde og ude.

Her vil de ældre kunne nyde smørrebrød, lidt til ganen samt en optræden af Guitarkaj, kendt fra ‘5 x Kaj’.

– Vi glæder os så meget til festen. Vores familier er jo gode til at komme og besøge os her på ejendommen, men det er jo os, der bor her og går op og ned ad hinanden dagligt. Derfor er det vigtigt, vi kender hinanden, så vi kan holde øje med naboen i det daglige, siger Frank Velling.

Ud over den store sommerfest har Frank Velling og Marion Simonsen også planlagt, at den ugentlige torsdags café skal genoptages efter at have været lukket ned siden marts, så der igen kan være regelmæssige sociale arrangementer for de ældre.