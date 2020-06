Efter ny aftale: Teater V får flere penge at lave teater for

Aftalen om bevillinger til københavnske storbyteatre stod til at udløbe, og derfor skulle Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag aften tage stilling til en ny aftale, der løber fra 2021 til 2024.

Det faldt ud til Teater V’s fordel, for valbyteatret fik ikke kun forlænget deres bevilling, men fik samtidig tildelt flere midler, så de fremover har flere penge at lave teater for. Med en bevilling på fem millioner kroner får Teater V således ca. 400.000 kroner mere at lave teater for om året.

– Vi vil gerne gøre teaterkunsten tilgængelig for alle bydelens borgere. Derfor spiller vi både børne-, ungdoms- og voksenforestillinger, samt forestillinger for de ældste borgere. Vi fokuserer på det brede publikum og tilgængelighed for alle. Sideløbende arbejder vi fokuseret og kontinuerligt med udvikling nyskrevne, smallere og mere eksperimenterede forestillinger og formater, fortæller teaterdirektør Pelle Koppel i forbindelse med bevillingen.

Teater V har siden 2012 opført musikalske teaterforestillinger på bydelens plejehjem og opfører i disse dage forestillingen HITS MED SAKSEN på 15 forskellige københavnske plejehjem. Foruden Valby kan forestillingen opleves i Vanløse, Brønshøj, København N, N/V, Ø, Indre By og i Hellerup.