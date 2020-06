Nu serveres der frisk kaffe ved Damhussøen

Hvis du skal gå en tur ved Damhussøen i weekenden, kan du nu købe en Locals kaffe to go.

”Vi var nede ved Damhussøen med vores nye kaffevogn for første gang i sidste weekend, og det var virkelig fedt, at der var så stor opbakning.” Det fortæller indehaver af Locals Kaffebar, Søren Lorentzen, der nu også sælger sin Locals kaffe nede ved Damhussøen, når weekenden banker på døren.

Men hvorfor kaffevogn ved Damhussøen?

”Det er godt med et hurtigt kaffe-alternativ, hvor man kan få en hjemmebagt cookie eller croissant med i hånden,” siger Søren Lorentzen, smiler og fortsætter.

Andre nyheder

”Og så gør det jo ikke noget, at det er lokalt. Vores kaffe er for lokale, af lokale og til lokale.”

Lørdag i pinsen var første gang, hvor trillede deres kaffevogn ned til Damhussøen, og Søren Lorentzen fortæller, at der var flere Vanløse-borgere der ikke kendte til hans kaffebar.

”Der var mange, der ikke vidste at Locals Kaffebar eksisterede, så det er jo virkelig en win-win-situation for alle parter. Specielt hvis man, i de her corona-tider, prioriterer at støtte lokalt,” fortæller Søren Lorentzen og fortsætter.

”Hånden på hjertet. De fleste sætter jo pris på en god kop kaffe, så hvorfor ikke gøre den lokal?”

Locals Kaffebars kaffevogn står ned ved Damhussøen hver weekend fra kl. 11–17.

-chili