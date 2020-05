Mormor følger børnebørn i skole på Randbølvej: »Hver gang er det med tungen lige i munden«

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Grethe Bidstrup, Ådalsvej 53

Hvis Randbølvej åbnes for gennemkørsel fra Rebilvej/Grøndals Parkvej, bliver det helt sikkert en lettelse for beboerne på de små veje i området, som er meget belastet af gennemkørende, tung trafik.

Men nye problemer opstår, når trafikken øges på Randbølvej. Her er jeg enig med Rune Frandsen, som havde et indlæg om samme sag i sidste nummer af Vanløse Bladet.

Randbølvej er en skolevej. Skolen har tre indgange, nemlig fra Vanløse Allé, Randbølvej og Katrinedalsvej. For at komme ind på skolen skal man enten over ved Randbølvej -Vanløse alle eller ved Randbølvej-Katrinedalsvej. Sidstnævnte kryds er det mest livsfarlige.

Jeg følger flere gange om ugen børnebørn i skole og passerer dette kryds, og hver gang er det med tungen lige i munden og skrappe instrukser om at se til højre og venstre.

Der er ingen fodgængerovergang nogen steder, og der er ingen skiltning, der markerer, at her er der en skole. Lysregulering er der ikke nogen steder, men visse steder kan svagt skimtes hajtænder fra indkørselsvejene.

Forestil jer denne situation en mørk novembermorgen kl. 7.55. Dette trafikale kaos forværres af, at mange forældre foretrækker at køre deres børn i bil til skole, og ansatte på skolen foretrækker at parkere tæt på indgangen.

Hvis det ender med at Randbølvej genåbnes, skal der ske en kraftig forbedring af de kaotiske trafikforhold ved skolen. Jeg kan forstå, at lokaludvalget og Teknik -og Miljøforvaltningen har behandlet sagen, men der skal handles, før skaden sker.