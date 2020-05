Det’ Hammer, Hammer fedt: Ny håndsprit fra gamle (spiritus)flasker

Ejer af Frederiksberg Destilleri og Geranium Gin, Henrik Hammer har fået en hammerfed idé midt i coronakrisen.

Da Mette Frederiksen for to måneder siden lukkede landet, tænkte Henrik Hammer: SHIT!!

Han er ejer af Frederiksberg Destilleri og gin-producent under navnet Geranium Gin, og han kunne godt regne ud, at der ville blive skruet ned for barlivet og at det ville blive svært at være gin-leverandør.

Han fik ret. For ugen efter den første melding om nedlukningen af landet, måtte alle hans faste kunder som barer og restauranter lukke.

Det efterlod Henrik Hammer med lidt vel rigeligt med sprit på lagerne.

Andre nyheder

Henrik Hammer er ikke typen, der sætter sig ned og venter på at krisen er drevet over – faktisk kan han ikke sidde stille ret længe ad gangen. Så i stedet for at pive over at han ikke kunne komme af med sin spiritus, eller sende medarbejdere hjem, fik han ideen til at lave håndsprit, og så blev der travlt og brug for alle mand.

Der var på det tidspunkt stor mangel på håndsprit, så enhver form for desinfektion havde angiveligt været velkommen, men Henrik Hammer savnede selv noget håndsprit, der ikke tørrede hænderne ud. Og så måtte det godt dufte godt.

»Jeg vasker hænder tyve gange om dagen, så mine hænder er helt smadrede,« siger han og viser et par skovhuggernæver frem, der ville give de fleste hudlæger udslet af bare bekymring.

Håndspritten er lavet af grapefrugt og olie fra Geranium planten, som Henrik Hammer også bruger til sin Geranium-gin. Og så bliver hænderne silkebløde. Også skovhuggernæverne.

Håndspritten kan købes hos Henrik Hammers normale kunder – blandt andre Kokkens Vinhus på Peter Bangs Vej, og så har Sokkelund fået et parti, som dels kan stå i cafeen, når gæsterne kommer ind, men som man også kan købe.

»Jeg tror, at vi skal vænne os til at vores liv bliver anderledes måske i mange år. Og så kan man jo lige så godt have en lækker og sexet håndsprit, når man skal sidde der og spritte hænder hele tiden,« siger Henrik Hammer.