Hvem vil have et fællesskab med Catherine og en masse andre skønne mennesker?

Det Nye Fællesskab søger fire nye kreative flinke folk, som vil være med til at give vanløseborgere et nyt fællesskab.

Af Anja Berth

Fællesskabet har haft det hårdt her i corona-tiden, hvor vi er sammen hver for sig, men i Det nye Fællesskab på Jernbane Allé står man med en helt anden udfordring ud over corona: Snart forlader fire af de i alt 10 andelshavere af Det Nye Fællesskabet butikken, og hvis det skal fortsætte, skal man finde fire nye kreative og rare folk, der vil medvirke til at drive fællesskabet videre.

Catherine Kjerulf er en af medejerne af Det Nye Fællesskab og hun håber, at mange vil søge om at blive en del af butikken.

Hun er selv pædagog, men lige nu hjemsendt med løn og så har hun en lille sideforretning med gipsafstøbninger, som hun sælger i Det Nye Fællesskab.

Fællesskabet består af ti mindre iværksættere, der hver især sælger et kreativt produkt – enten fra egen produktion eller som forhandler.

Men den, der står i butikken sælger naturligvis også de andres varer. Forretningen er baseret på fælles ansvar og lyst til sammen med andre at drive forretning.

»Det er en fantastisk måde at have butik på, fordi man deles om udgifterne og ansvaret. Vi søger nogen, som har et kreativt produkt, men det er ikke så afgørende hvad det er. Først og fremmest skal man have lyst til at give fællesskab til Vanløse,« siger Catherine Kjerulf.

Det koster 1000 kroner om månenden at være med, og man skal stå i butikken to- til tre dage om måneden samt deltage i fællesmøderne.

Skriv til detnyefaellesskab@gmail.com eller kom forbi Jernbane Allé 70.