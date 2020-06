Café aflyst: Gør-det-selv-folket må vente med reparationerne

Det var oprindeligt planen, at Repair Café Vanløse skulle være afholdt søndag 14. juni, men nu har arrangørerne valgt at aflyse arrangementet. Det sker for at begrænse risikoen for coronasmitte, skriver Repair Café Vanløse på Facebook.

De ved endnu ikke, om deres arrangementer i juli og august måned bliver afholdt, og hvornår gør-det-selv folket igen kan få repareret deres ting. Man kan dog holde sig opdateret på cafeens Facebook-side.