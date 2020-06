Fælles løb i Vanløse indsamlede flot beløb: Pengene går ubeskåret til lokale foreninger

Der var billeder på storskærm. Løbere i hobetal. Og god motion på tværs af vores bydel, da 500 løbere gav den gas og dermed støttede de lokale foreninger.

Søndag 31. maj afholdt Divas Cheerleaders motionsløbet Foreningernes Løb til fordel for foreningerne i Vanløse. Og de kan ikke få armene ned.

»Det gik simpelthen over al forventning.«

Det er ordene fra Diva Cheerleaders formand, Camilla Jensen, der søndag 31 maj stod for motionsløbet Foreningernes Løb. Et motionsløb der havde til formål at samle penge ind til de lokale foreninger i Vanløse.

»Vejret kunne ikke være bedre, og det har væltet ind med sponsorer,« siger Camilla Jensen og griner, da VanløseLIV fanger hende i telefonen efter løbet.

Det er første gang, at Diva Cheerleaders har arrangeret et motionsløb som Foreningernes Løb, og det er med garanti ikke det sidste.

Motionsløb i behørig afstand

– Hvordan foregik motionsløbet i praksis i de her coronatider?

»I dagene op til motionsløbet kunne man hente sine løbeposer med løbernummer og goodiebags på Kronen, og på selve dagen loggede alle ind på vores facebookkonto klokken 11.30, hvor vi havde fællesopvarmning ved Thomas Evers Poulsen fra tagterrassen på Kronen. Herefter skød han løbet i gang med et båthorn,« svarer Camilla Jensen.

For at undgå smitte og for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om behørig afstand, startede alle deltagere ved deres egen hoveddør og sluttede der.

»Vi opfordrede folk til at løbe den rute, de normalt ville løbe, for at undgå at alle løb omkring Damhussøen eller i parken,« siger Camilla Jensen, der pointerer at det fungerede perfekt.

For at opnå en samhørighed, på trods, opfordrede de motionsløberne til at lægge billeder op på Instagram under hashtagget #foreningernes_loeb. Billeder der kom op på en storskærm på Kronens facade.

»Der kom mange billeder op på storskærmen, og det gjorde det ekstra fedt, fordi folk derfor valgte at løbe forbi Kronen for at se billederne,« siger Camilla Jensen og griner.

Dato for 2021 er fastsat

Camilla Jensen lægger ikke skjul på, at hun allerede glæder sig til næste år.

»Vores tanke og håb er, at corona er overstået til næste år,« fortæller Camilla Jensen og løfter lidt af sløret for næste års Foreningernes Løb.

»Vi har lige holdt møde med Kronen. Foreningernes Løb 2021 bliver 30 maj,« siger Camilla Jensen, fortsætter entusiastisk. »Vi forestiller os fælles opvarmning, en rute der går gennem Kronen, og så håber vi selvfølgelig at endnu flere vil være med til at løbe og støtte arrangementet i 2021.«

-Hvad betyder det for Divas Cheerleaders, at I støtter de lokale foreninger på den her måde?

»Vi er så glade for, at vanløseborgerne støtter op om de lokale foreninger. Det er et bevis på, hvor aktiv en bydel Vanløse er. Vi har altid været en bydel der holder sammen. Så selvom Vanløse ikke kan træne, så støtter bydelen alligevel op,« siger Camilla, holder en kort pause, trækker vejret og fortsætter:

»500 motionsløbere, det er altså mange mennesker, og det er så dejligt at sende en masse penge ud til foreningerne i Vanløse – det kan vi takke sponsorerne for. Alle pengene går ubeskåret til foreningerne i Vanløse.«

Lokal gymnastikforening er taknemmelig

I Vanløse-afdelingen af gymnastikforeningen Krumspring er der også glæde i stemmen, da VanløseLIV ringer og spørger, hvad det betyder for dem, at Diva Cheerleaders arrangerede Foreningernes Løb 2020.

»Jeg kommer til at tænke på sammenhold. Det er fantastisk, at Vanløse støtter op,« siger Claus Hansen, der er Bestyrelsesmedlem og administrator i Gymnastikforeningen Krumspring, hvorefter han insisterer på at fortælle, at Diva Cheerleaders flere gange har gjort sig bemærket i gymnastikforeningen ved for eksempel at hjælpe foreningen ved at overgive tider til gymnastikforeningen, når Krumspring havde behov for det.

Et løbenummer til Foreningernes Løb kostede 150 og i og med, at der var 500 der deltog, har Divas Cheerleaders indsamlet 75.000 kroner til lokalmiljøet.

– Hvad betyder det for jer, at der er nogle der støtter jer som lokalforening?

»Alle beløb, store og små, tæller. Coronakrisen har lært os hele tiden at kigge fremad. Lige nu er vi for eksempel ved at udvikle en masse udendørsaktiviteter, og dér er et beløb også kærkomment.«

Du kan se flere billeder fra Foreningernes Løb på #foreningernes_loeb

…og vi skulle hilse og sige tak til løbets sponsorer: Sinnerup Vanløse, Kronen Vanløse, Broste Copenhagen, Føtex Vanløse, Super Brugsen Vanløse.

Uden dem, intet løb.