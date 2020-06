Latteren slippes løs i Vanløse: »Vi trænger sgu til at more os«

Lokale kræfter bag ny revy i Vanløse. ‘Cabaret Revyen’ spiller fra 24. juli på Oasen2720.

»Med al det corona-nedlukning, og den mærkelige tid vi har været i hele foråret, så trænger vi sgu til at more os. Vi har jo brug for at grine her i livet, så nu giver vi Vanløse noget at grine af«, siger revy-initiativtager Lukas Birch til VanløseLIV.

Lukas Birch er revymand til fingerspidserne, og skriver tekster til flere af landets revyer. Her i blandt Cirkusrevyen, og Lukas’ egen revy, Jægerspris Revyen.

Med sig har han makkeren Peter Nørgaard, der er bugtaler, entertainer og skuespiller. Og ja, det er ham bugtaleren fra ’Danmark har talent’.

Han har medvirket i musicals og revyer blandt andet på Odense Teater, Nørrebro Teater og Fredericia Teater.

Makkerparret har hyret danser og skuespiller Helena Neumann med sig på scenen, og trioen byder på klassisk cabaret revy. Alt inklusiv.

»Publikum kan glæde sig til en klassisk revy med twist af de gamle cabareter, hvor sang- og shownumre får sneget sig ind. Dermed kan man gå hjem med hjertet fyldt af det bedste fra underholdningspaletten. Det er vigtigt for os at folk får et pusterum, og vi håber at vi bliver en form for ventil i dagligdagens stress og jag,« slår revydirektør Lukas Birch fast og fortsætter.

»Vi kender det jo fra os selv, vi har jo brug for at grine. Nogle gange sker der ting i livet, der er så absurde at det eneste man kan gøre er at grine af det. Så det vil vi gøre. Og apropos corona, så sørger vi selvfølgelig for, at sikkerheden er i top, og at alle retningslinjer bliver fulgt. Det bliver kun latteren der smitter«, siger Lukas Birch til VanløseLIV.

Cabaret Revyen spiller fra fredag d. 24. juli til d. 9. august, både eftermiddag (kl. 14) og aftenforestillinger (Kl.18). Revyen spiller på Oasen2720, som sørger for noget godt til ganen inden forestillingen – og det er inklusiv i billetten.

Yderligere info samt billetsalg: www.cabaretrevyen.dk