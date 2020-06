Kunstudstilling: Porten til det guddommelige findes i Adventskirken

Mange vil mene, at kirkens hvide vægge ikke skal have kunst hængende. Hvorom alting er, så er det det, du kan opleve, hvis du går en tur ind i Adventskirken. Her udstiller fotograf Henrik Maribo Pedersen sine fotografier. VanløseLIV har været forbi og talt med ham om hans kunst.

Henrik Maribo Pedersen har altid været kunstner. Som barn tegnede han, men det ændrede sig, da han efter tiende klasse kom med på et fotokursus i ungdomsskolen.

»Når man tegner, ser man tingene på en bestemt måde, og man kommer hurtigt til at fortolke. Med fotografiet er det mere at se vinkler og kompositioner. Fotografiet er derfor et hurtigt og alligevel langsomt medie, fordi man går rundt for at finde de vinker og stemninger, man vil formidle,« fortæller Henrik Maribo Pedersen.

Porten til det guddommelige

Mange siger, at kunsten er porten til det guddommelige, og det er i bund og grund sådan Henrik Maribo Pedersen har det.

»Jeg er fascineret af skaberværket. Det, at vi som mennesker har en bevidsthed, der gør, at vi kan skabe kunst,« siger Henrik Maribo Pedersen og forsætter, mens hans griner: »Og nu sidder vi i en kirke og taler om kunst.«

Henrik Maribo Pedersen fortæller, at han er fascineret af forladte områder og ruiner. Og det er det, hans udstilling, Pragmatisk Poesi, i Adventskirken handler om. I det her tilfælde Nordhavn.

»Jeg er optaget af forladte steder, fordi de engang har haft et liv, hvor der var gang i den med liv og glade dage. Når man besøger de her steder, pibler der historier frem, fordi der stadig er en atmosfære, og det er den, jeg forsøger at fange igennem fotografiet.«

Selvom Henrik Maribo Pedersen er et filter til de fotografier, han tager, er det vigtigt for ham, at folk skaber deres egen historier, når de ser hans billeder. Derfor hedder hans billeder ikke andet end det, man ser på fotografiet, såsom Øje, Ruin Amager, krangrab og så videre.

»Det er ligesom med symfonier. Mange har bare et nummer. Og så må folk tolke det ud fra musikken, der sker i dem,« forklarer Henrik Maribo Pedersen, der er uddannet ved skolen for brugskunst.

Han fortsætter: »Kunst for mig er privat. Folk skal se mine fotografier, uden det bliver min specifikke oplevelse, de ser. Jeg er bare filteret.«

Det abstrakte fotografi

Som noget nyt er Henrik Maribo Pedersen begyndt at fokusere på makrofotografering.

»Når jeg makrofotograferer, går jeg tæt på. Meget billedkunst er abstrakt, og det kan fotografiet også blive, hvis du går tæt på. Lidt ligesom ruiner. Her er ruinerne på vej hen mod noget andet, og så bliver det langsomt abstrakt, fordi det ikke ligner det, det var engang,« siger Henrik Maribo Pedersen og smiler skævt.

Men hvis du spørger sognepræst i Adventskirken, Erik Meier Andersen, er det vigtig med kunst i kirken.

»Kunst skaber kontakt med mennesker, og kirkens hvide vægge giver, via kunsten, inspiration til verdenen udenfor. Det visuelle udtryk er en vigtig del af det at være menneske, og det skal formidles i kirken,« siger Erik Meier Andersen og henviser til, at kunst i kirken igennem mange hundrede år har været til diskussion i kirken.

»Men for eksempel har man haft kalkmalerier, som viser, at der var behov for udsmykninger i kirken, selvom det selvfølgelig dengang var religiøst,« siger Erik Meier Andersen og fortsætter:

»Kunsten i kirken behøver ikke at være religiøs. Kunst handler om skaberværket, uanset om det handler om gud eller om det skabte,« forklarer Erik Meier Andersen og smiler til Henrik Maribo Pedersen, der smiler tilbage.

Erik Meier Andersen er en del af Billedmagerværkstedet, Jyllingevej 5. Udstillingen kører til og med slutningen af juli.