Borgmester lige optimistisk nok

Sejlklub: Bådene kommer først i vandet efter sommerferien

“Allerede fra næste uge vil vi igen kunne se optimistjoller på søen. Det er et fantastisk tilbud til områdets børn og unge, som jeg håber, rigtig mange vil benytte. Der venter mange gode natur- og sejloplevelser på søen”, det var ordene fra Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, til VanløseLIV, da han var ude at besigtige søsættelsen af bådebroen 10. juni.

Dog så kommer du ikke til at se optimistjollerne på Damhussøen før kalenderen har rundet uge 33. Det fortæller pædagogisk leder i Fritidscenter Vanløse, Henrik Bachmann.

“På grund af coronakrisen , at vi skal leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det betyder en hel masse regler om afstand og håndsprit. Derfor er det ikke forsvarligt at sætte bådene i vandet,” fortæller Henrik Bachmann og fortsætter. “Det er så ærgerligt, når bådebroen nu endelig er kommet, og vi har kæmpet sådan får at få midler til den, men vi skal ikke udsætte nogen for smittefare, derfor tager vi den med ro, indtil vi er på den her side af sommerferien.”

Henrik Bachmann fortæller, at sejlklubben på grund af corona har besluttet at forlænge sæsonen, så den som udgangspunkt starter fra uge 33 “og så langt vi kan trække den, vil der være sejllads.”