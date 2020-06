Drik drinks der bringer din indre danser frem

27 juni holder den brasilianske restaurant O Tembo cocktail aften i anledning af, at man nu må være 50 personer samlet. VanløseLIV har været forbi for at smage. Og det var i den grad besøget værd.

Forleden faldt Vanløsdesredaktion over et facebookopslag fra den brasilianske restaurent O Tembo: “Hej venner. Endelig kan man være 50 personer sammen, derfor holder vi cocktail-dag. Lørdag den 27 juni fra klokken 17. De forskellige smagsvarianter er: Kokos, passions frugt, peanuts, mango.”

Sådan skal man ikke skrive to gange, før som en ret glad og pænt entusiastisk cocktailnyder i egenskab af VanløseLIVs journalist måtte en tur forbi O Tembo for at smage på deres cocktails. Og det var i den grad besøget værd.

Lime, mango og kokos

Første cocktail jeg fik serveret af den brasilianske ejer var en caipirinha.

Cocktailen bød på masser af frisk lime, og den smagte virkelig dejligt. Som der står i min lille sorte bog: ‘Den smager virkelig, virkelig, virkelig godt.’ Den var sur og sød. Perfekt afbalanceret. Smagene af sukker, lime og alkohol passede rigtig godt sammen. Jeg var fan.

Allerede i midten af cocktailen blev lydene fra Jyllingevejs biler konverteret om til lyden af et brusende Atlanterhav. Som et lys, gik det op for mig, hvorfor samba er lig med Brasilien. Varmen boblede i min mave, og en blødhed tog til i min muskler: Samba. Er det nu jeg skal danse samba?

Anden drink var en cremet cocktail med mango.

Hvis cocktailen skulle have et navn, ville jeg kalde den:’Mango goes Bogart.’ Ikke fordi det lyder specielt brasiliansk. I know. Men fordi det var den følelse, jeg fik i kroppen, som jeg sad der og nød min anden cocktail: ‘Coolness.’ Lidt ligesom Bogart.

Tredje og sidste drink var en pina colada. Hånden på hjertet, så kiggede jeg på drinken og tænkte: ‘Det her bliver ikke godt(!),’ da jeg aldrig har sådan rigtig nydt en pina colada. Men der blev jeg overrasket. Den var lumsk – på den lækre måde. Det var som om at få luft i munden og skyer i hjernen. Den var cremet, mild og samtidig slet ikke så vammel, som jeg altid føler en Pina Colada er.

Det var en fantastisk aften, og hvad jeg ikke havde forventet, så blev jeg omvendt. Pina colada here I come – again <3