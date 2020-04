ADHD-foreningen tilbyder online forældretræningsprogram

Mange forældre er pressede i disse covid-19 tider, forældre til børn med for eksempel ADHD er ekstra pressede, fordi den struktur som skolen har mangler og det forværrer i mange tilfælde børnenes symptomer. ADHD-Foreningen har derfor frigivet et online træningsprogram.

Kærlighed I Kaos (KIK) hedder det forældretræningsprogram, som siden nytår har været et 12 ugers modul som forældre til børn med ADHD har kunne købe for at støtte deres børn bedst muligt. Videoerne er nu frigivet, og de er gratis.

Forældre kontakter os

»Efter at skolerne er lukket ned, har ADHD-Foreningen fået betydeligt flere henvendelser fra forældre, der ringer til os. De vil gerne vide, hvordan de får viden om struktur i den specielle hverdag, coronakrisen har skabt, og i den forbindelse også hjælp til blandet andet konflikthåndtering, og det er det vores gratis online forældretræningsprogram, Kærlighed I kaos (KIK) kan hjælpe med,« fortæller direktør for ADHD-foreningen Camilla Lydiksen.

-Hvad er det for et program?

»Det er et online forældretræningsprogram, der består af 12 videoer, hvor man normalt en gang om ugen, får en ny video der lærer forældrene noget om for eksempel konflikthåndtering eller struktur. Det er ændret, så nu kan familierne gratis se den video, der passer ind i deres hverdag,« siger Camila Lydiksen og fortæller, at videoerne er lavet med støtte fra Egmont Fonden, der har givet grønt lys til at gøre programmet frit tilgængeligt for alle.

– Hvordan er den hverdag de har nu anderledes i forhold til, når de for eksempel holder sommerferie? Der er stukturen jo også forandret.

»Mange af de her familier planlægger deres sommerferie ned til mindste detalje for at skabe struktur for deres barn.

De ved, hvornår de skal afsted, hvor de skal bo, hvad de skal lave, og hvornår de kommer hjem igen. Coronakrisen har simpelthen revet tæppet væk under de her familier: Pludselig er alle indenfor hjemmets fire vægge fra den ene dag til anden- hele tiden. Samtidig med, at forældrene skal arbejde hjemmefra, mens de hjemmeunderviser. Og det skaber udfordringer.«

Det, som de fleste reagerer på, og som børn med ADHD-symptomer reagerer ekstra meget på, er, ifølge Camilla Lydiksen, at nedlukningen af skolerne kom fra den en dag til den anden.

»Der er ingenting der er planlagt, og derfor reagerer børnene på en anden måde, end hvis det havde været sommerferie. Hvilke også forklarer den stigning i forældre der søger hjælp i ADHD-foreningen,« forklarer Camilla Lydiksen.

Mindre energi til at lære

»Det at være i skole giver de her børn så meget tryghed og struktur. Og strukturen er forsvundet,« siger Skolechef for Behandlingsskolerne, Signe Flindt.

Behandlingsskolerne tilbyder skoletilbud til børn med blandt andet ADHD. Signe Flindt forklarer, at, i og med, strukturen er forsvundet, bruger børnene deres energi på, at der ikke længere er en struktur.

»Det skaber forhøjede ADHD-symptomer og gør, at børnene ikke har overskud til at lære, hvilket gør det ekstra svært for forældrene at støtte børnene,« forklarer Signe Flindt og fortsætter:.

»Strukturen giver et overskud, så barnet kan lære nyt. I og med at strukturen er væk, bruger barnet al sin energi på at forholde sig til, at der ikke er en stuktur, og så er der ikke overskud til at lære,» forklarer Signe Flindt der er uddannet folkeskolelærer.

Signe Flindt synes det er fantastisk, at videoerne er frigivet, så forældre kan få hjælp til at skabe forudsigelighed og struktur omkring deres børn.

»Jo mere viden vi kan give forældrene omkring deres børns ADHD-udfordringer jo bedre. Specielt, når det hele brænder på, som nu under coronakrisen«, siger Signe Flindt og slår fast, at de her forældre er hverdagens helte, der gør alt for at skabe så meget forudsigelighed for deres børn som muligt.

»Men det er svært, og derfor er det godt, at videoerne er frigivet,« siger Signe Flindt.

Forældrene må ikke knække nakken

»Vi har forsøgt at lave nogle videoer, så forældrene ikke knækker nakken. Faglige krav frustrerer mange forældre. De ikke ved, hvordan de skal nå deres børn, fordi der pludselig er uforudsigelige ting på spil, så som manglende stuktur, »siger Signe Flindt afsluttende.

Du kan finde Kærlighed I Kaos-programmet her