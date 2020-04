Blind borger tør ikke gå på gaden: Opfordrer til at holde afstand

Vær opmærksomme på blinde og svagtseende lyder det fra Anders Boholdt-Petersen.

Af Jonas Ingvardsen

Når statsminister Mette Frederiksen (S) toner frem på skærmen uge efter uge, har hun som regel ét overskyggende budskab til danskerne: Hold afstand, for ellers vil corona-virussen blot sprede sig endnu mere.

Men det er ikke alle, der selv kan styre, hvor meget afstand de holder til andre. En af dem er Vanløse-borger Anders Boholdt-Petersen. Han er blind og har derfor svært ved at afstandsbedømme, når han går på gader og stræder.

Utryg ved at færdes

Det sætter ham i en situation, hvor han risikerer at gå meget tæt på folk, der potentielt kan smitte ham. Han er derfor utryg ved at færdes i det offentlige rum, skriver han på Facebook.

»Når jeg går, må jeg ofte hurtigt gå fra venstre til højre, og er det på et smalt fortov, må jeg ofte vende mig om for at undgå andre personer, som kommer imod mig. I de sidste par uger har jeg været utryg ved at færdes i det offentlige rum. Utryg, fordi jeg ikke kan det, som alle anbefaler lige nu – nemlig at holde to meters afstand til andre mennesker,« lyder det Anders Boholdt-Petersen fra i opslaget.

Får dårlig samvittighed

Han får ligefrem dårlig samvittighed ved at gå på gaden, da han risikerer at være til fare for både sig selv og andre. Derfor går han kun ture, når det er nødvendigt.

»I perioder lader jeg være med at gå ud. For jeg føler mig utryg, når jeg ikke kan se, om folk holder afstand. Folk på gaden laver jo alt muligt forskelligt, mens de er ude at gå. Derfor er det svært for mig at bedømme, om de holder den fornødne afstand,« uddyber han over for Vanløse Bladet.

Derfor har han et vigtigt budskab til sine medborgere.

»Så kære medborgere, både for min egen skyld, men også for samfundets skyld, vil det være rart, hvis I kan holde lidt ekstra øje, når der kommer personer gående med enten en blindestok eller en førerhund. Det vil være så taknemmeligt, hvis vi sammen kan få stoppet coronavirussen,« skriver han.