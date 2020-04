Først døde manden, så kom corona: »Nu kan det da kun gå fremad«

Hjemme Hos-redaktionen ¿besøger¿ denne gang Annette Honoré, som i 25 år har haft butik på Jernbane Allé.

At én ulykke sjældent kommer alene, ved Annette Honoré noget om. I 25 år har hun haft børnetøjbutikken Air Marsh, tidligere Babylon, på Jernbane Allé. Men der bliver ikke nogen stor jubilæumsfejring i år.

Sidste efterår mistede Annette ulykkeligvis sin mand, der døde efter en lang og stridslysten kræftsygdom. Hun var hos ham til det sidste og de nåede at blive gift, inden han døde.

Sorgen var ubærlig, men arbejdet fortsatte, indtil en dag i januar, hvor Annettes krop strejkede. Hun kunne ikke bevæge sig og blev kørt med ambulance til hospitalet. Her fandt man ud af, at det ikke var nogen fysisk sygdom, men voldsom stress, der fik hendes krop til at reagere. Langsomt rejste hun sig op igen og blev mere og mere sig selv. Og så kom corona-krisen og sendte ikke bare smitte, men også røde tal til landets butikker. Også Air Marsh.

»Nu kan det da ikke blive værre. Det kan kun blive bedre fra nu af,« siger Annette Honoré, der er en fighter og ikke sådan at slå ud.

Ændrede butiksvaner

Derfor har hun sørget for at kunderne i butikken kan handle i trygge og helt afsprittede rammer. Og så kan man bestille sin egen butik.

»Air Marsh er jo et flyselskab, så jeg har sørget for, at man kan booke sin egen tid, og så sender jeg ud med raketfart til folk i Vanløse,« forklarer Annette Honoré. Hun oplever at kunderne har taget godt imod hendes corona-tiltag. Hun opfordrer til, at man bruger de lokale butikker.

»Hvis man vil have liv der, hvor man bor, så er man nødt til selv at skabe det og bruge de butikker, der er. Jeg bruger også selv de lokale butikker og har for nylig købt tøj og en gave i The Walk In,« siger Annette Honoré.

Når man har mistet sin mand og selv kæmper med stress, kan det dog være svært at holde hverdagstrivaliteter ud.

»Jeg har nogle gange måtte bide mig selv i tungen, når der var nogen, der ville have en helt bestemt blå farve, og jeg ikke havde noget i den, for når man har oplevet det, jeg har, så kan det virke ligegyldigt.«