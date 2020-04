»Når folk ikke kan komme til teatret, må vi jo komme til dem«

Marlene Kejser er medejer af teaterkompagniet Det andet Scenarie. Her i corona-tiden tager hun og hendes kollegaer et par aftener om ugen ud til baggårde og spiller og optræder. Lyslevende.

Hun er typen, der en helt almindelig tirsdag aften kan finde på at sminke sig med masser af sølv-glimmer på øjenlågene.

Marlene Kejser, 30 år, er medindehaver af teaterkompagniet Det andet Scenarie, og når vi andre ser den sene tv-avis eller slet og ret går i seng, tager Marlene Kejser sammen med en violinist og en anden skuespiller ud til baggårde og spiller og optræder for folk på altanerne.

Iført sølvglimmer, selvlysende kjoler og masker.

Corona-krisen har gjort det svært at have et teaterselskab, når man ikke må samles, og så må man jo finde på noget andet.

Faktisk var det kostume-syersken, der fandt på, at truppen burde tage ud i aftentimerne og være en selvlysende forestilling. Så iført lange kjoler og masker med lyskæder danser og performer de to skuespillere mens violinisten spiller til.

»Det er jo helt andet at sammensætte en forestilling for folk, der står langt væk på deres altaner. Virker det? Så det har været og er rigtigt fedt at udfordre sig selv på den måde, samtidig med, at man giver folk en selvlysende oplevelse. Når de ikke kan komme i teatret, må vi jo komme til dem,« siger Marlene Kejser.

Helt konkret er det andelsforeninger og ejerforeninger, der på teater-truppens hjemmeside nominerer sig selv til at få besøg af den lysende forestilling. Det koster ikke noget – lønnen er at kunne glæde andre, siger Marlene Kejser, der dog håber på, at de særlige forestillinger kaster lidt flere billetter af os, når corona-krisen er stabil, og man igen må tage til teaterforestillinger.

Marlene Kejser er uddannet dramaturg og arbejder fast som kulturmedarbejder i en kirke i Virum. Hun bor med sin kæreste Mathias i en ejerlejlighed på A. F. Beyers Vej, og det faste arbejde klares lige nu fra parrets spisebord, og så bliver det til en enkelt pause i foreningens have nu og da.

Indtil mørket falder på, hvor hun pakker kostumer og med sølvglimmer på kinderne tager ud og lyser op i landets baggårde.