Eleverne tager styringen i Irma

Smil til eleven, når du handler i Irma.

Fra i dag og frem til fredag 1. Maj bliver Irma Jernbane Allé overtaget af Irmas 2.års elevhold.

Eleverne skal i forbindelse med deres sidste skoleophold, overtage en butik som de selv skal drive i en uge.

Eleverne har fået lov til at låne Irma på Jernbane Allé, til dette formål. Her skal de vise hvad de har lært i løbet af deres elevtid. Imens eleverne har butikken, har de planlagt en masse aktiviteter i løbet af ugen. Eleverne har selv planlagt alt fra aktiviteter i butikken, til den daglige drift. De har derfor mulighed for at prøve en masse teori af de har lært på deres skoleophold, ude i butikken de skal overtage.

Eleverne håber på at deres aktiviteter vil blive taget godt imod hos Irmas faste kunder, og ikke mindst får trukket nye potentielle faste kunder til. De har blandt andet planlagt, konkurrencer.

Det er anden gang Irma lader deres elever overtage en butik, som de selv skal drive på egen hånd. Sidste gang et elevhold overtog en butik, var det Irma på Roskildevej i 2019.