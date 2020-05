Postkort fra .. Syrenstien

Hver uge skriver Vanløse Bladets journalist postkort fra et tilfældigt sted i Vanløse. Denne gang fra Syrenstien.

Kære læser

Syrenstien ligger i Vanløse, men med postnummer 2400 for København Nordvest. Nordlædervest eller Nordskudsikkervest, som vi siger hjemme hos os.

Syrenstien er en af små veje, eller rettere stier, der går fra Sallingvej til Mimosavej. Syrenstien består ligesom de to øvrige lignende stier, Vinløvstien og Klokkestien, af arkitekttegnede rækkehuse fra 1924, og der er immervæk sjæl og charme både på stien og – i hvert fald set ude fra – i de små haver og huse med sprossede vinduer.

Husene er indhegnede eller rettere indhækkede, så man næsten skal stå på tæer for at kigge ind. Nogle steder kan man se gennem en ramme af løv og blade, og det er skønt at beskue.

Syrenstien er et åndehul med Sallingvej som en truende lydbombe, men står man på midten af vejen forsvinder lyden næsten, og man kan nøjes med at glæde sig over et skilt med det konstaterende ord; »garage« eller en rød låge med et husnummer på skrå. Syrenstien kunne snildt være kulisse i en sydengelsk krimiserie, men denne lidt småkolde formiddag er der ikke meget uhygge over stien. Og lige nu hvor syrenen blomstrer lever Syrenstien vitterlig op til sit navn.

Kærlig hilsen Anja