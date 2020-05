Hjemme hos Rikke: »Det føles som en meget lang søndag«

Hjemme hos-redaktionen ‘besøger’ denne gang Rikke Svendsen, der trods et nyt job har fået meget tid til at sy, og så har hun set ALT på Netflix.

Hun er på vej hjem i bil, da vi fanger hende på telefonen. Rikke Svendsen, har lige besøgt sine forældre i Rødovre. Og måtte stå ned på gaden og råbe op til dem på altanen.

»Det er altså virkelig mærkeligt, og jeg savner at se mine forældre. Vi har selvfølgelig ringet sammen, men jeg har det bedst med fysisk kontakt – også selvom det er på afstand,« siger Rikke Svendsen.

Hun er 45 år og bor med sin kæreste, Tormod Holm, i en lejlighed på Jernbane Allé. Lige nu har hun stor glæde af det værelse, der blev til overs, da hendes store datter flyttede hjemmefra. Det er nemlig Rikkes syværksted, og her ligger stof i metervis sorteret efter farve. Hun er uddannet håndarbejdslærer og har netop fået fuldtidsarbejde som pædagogisk konsulent på FUG Hovedstaden , der er en sammenslutning af produktionsskoler. En skoleforme, som er værd at kende og påskønne på grund af det kreative, mener Rikke.

Mange kan sikkert huske hende fra butikken Frøken Svendsen, som også lå på Jernbane Allé. Her solgte Rikke meget af sit eget tøj, som hun selv designede og syede. Nu holder hun sykurser, men siden landet lukkede ned, har hun selvsagt ikke holdt nogle kurser og kun på afstand har hun kunne fungere som konsulent – de sidste par uger med virkelig tryk på, i forhold til den første tid af corona-lock-down, hvor hun havde meget tid hjemme.

»Det har været en meget mærkelig tid – i starten så jeg virkelig meget Netflix – alt faktisk og så fik jeg nærmest en overdosis på det. Så de seneste par uger, har jeg siddet og syet med min playliste på spotify kørende. Jeg bliver så glad når jeg syr og lavet noget med mine hænder« siger Rikke Svendsen.

Jamaica aflyst

På den ene side har det været en bekymrende tid med uvished om hvad der skal ske, og parrets rejse til Jamaica i påsken blev af gode grunde aflyst. Men coronatiden har også været en rolig tid.

»Jeg har også sat pris på det stille liv med hygge og nærvær. Det er ligesom en meget lang søndag,« siger Rikke Svendsen.

Hun har selv skruet kraftigt op for det kreative, og mener at der er en naturlig forklaring på hvorfor mange er blevet mere kreative og garn og sybutikker – i hvert fald på nettet – har oplevet en øget omsætning:

»Forleden skulle jeg have noget pladevat i Stof og Stil på Vesterbrogade, og der var en kø af den anden verden, fordi man kun måtte være 12 i butikken ad gangen. Jeg tror, at man søger mere ind i det nære og det at skabe noget med hænderne, når der er krise. Og så tænker jeg også, at det at vi nu ikke kan kramme og røre hinanden betyder, at vi har brug for at røre noget dejligt som garn eller et blødt stof – det har samme virkning på hjernen,« vurderer Rikke Svendsen.

Hun har selv haft butik i Vanløse, men har ikke øget sit forbrug for at støtte butikkerne. Dog handler hun meget i Irm.

»Jeg klipper selv mit hår og syr selv mit tøj, og vi laver alt selv herhjemme, så vi har et meget lavt forbrug, Men vores madbudget er skruet lidt op. Man står jo ude i det køleskab ’konstance’.«