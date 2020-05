Da det gamle hus blev jævnet med jorden

Porcelænsbrænderi, købmand, elektriker, blikkenslager. Det hvide hus på A. F. Beyers Vej 25 har haft mange funktioner. Nu er huset væk og efterlader byggegrund til ungdomsboliger.

Der var en gang et hus. Ikke et særligt pænt hus, men et lidt mærkeligt, hvidt, kantede hus med mere plads bagved end foran. Et hus, der blev bygget i 1924, og som gennem årene har haft skiftende funktioner

Ifølge Jens Peter Fisker, der er vokset op på A. F. Beyers Vej og har boet der indtil for få år siden gemmer huset på en hel lille lokalhistorisk fortælling:

»Det er et stykke historie, der fortæller noget om fortid, nutid og fremtid. I huset lå i 50erne en lille købmand, som der gjorde utroligt mange steder, indtil de blev udkonkurreret af supermarkederne. En fortælling om datidens meget lokale samfund og områdets beboere som kendte hinanden på andre måder, end man kender hinanden nu. I 70erne lå der en blikkenslagervirksomhed – ejeren hed Ib Sørensen og var en stor og brysk herre med schæferhunde og firhjulstrækkere. Han havde vist nok været i koncentrationslejr under krigen. Den meget høje antennemast var hans radioforbindelse til hans ansatte ude i byen. Senere holdt et porcelænsbrænderi til i lokalerne og en byggeteknisk virksomhed. Senest boede den succesfulde elinstallatør Fisker-el i huset. De fik Gazelleprisen for hurtig vækst.

Nu bliver det revet ned og der bliver plads til det som i nutidens samfund er stort behov for: Ungdomsboliger,« skriver Jens Peter Fisker i en mail til Vanløse LIV.

På vores facebookside kommenterede Brian Scheil i forbindelse med en live-sending fra nedrivningen:

» Der var jeg arbejdsdreng i 1981, dejlig arbejdsplads som VVSer , og vi havde stort værksted i gården, hvor der blandt andet blev repareret gasvarmere. Ved ikke hvornår firmaet lukkede ? Jeg var der kun et år,« skriver Brian Scheil på Facebook.

Årsagen til nedrivningen er som tidligere nævnt i Vanløse Bladet at der skal bygges ungdomsboliger. 24 styksmed fællesrum, køkken og opholdsstue i fire etager.

Det er arkitektfirmaet Spacefab, der ifølge Center for Byggeri, har ansøgt Københavns Kommune om at bygge ungdomsboliger.

Det forventes, at boligerne står klar til næste år.