Når træningscenteret er lukket, bliver Nick til Asfalt-kongen

Træner kampsport foran graffiti-væggen.

Anja Berth

Hvad gør man, når man er en inkarneret træningsnørd og slet ikke kan undvære at hive i vægte og løfte tunge ting eller bokse løs på uskyldige boksebolde?

For Nick Barnø, der er professionel sportsudøver i blandt andet kampsporten mma, var valget let. Han bor med sin familie i Vanløse, og hver dag tager han hen på rullehockey-banen eller Asfalten, som området også kaldes. Her har han hængt en boksebold op og med udsigt til den lovlige graffiti-væg får den en ordentlig én på skallen.

»Man må jo finde på noget, når træningscenteret er lukket. Og så opdagede jeg det her stedet og har sat mig ind i reglerne for det, så jeg kommer her næsten hver dag og træner – det er ret fedt. I dag har jeg taget nogle venner med, så de tager fotos til min Instagram-profil @truedane _mma,« siger Nick Barnø.