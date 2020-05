Da statsministeren lukkede landet, mistede La Buca 150 reservationer

Hjemme hos-redaktionen ¿besøger¿ denne uge Guido Lolli der er ejer af La Buca. Corona-krisen har ramt restauranten nådesløst.

Onsdag 11. marts sad Guido Lolli hjemme i sin stue på Godthåbsvej, og så statsminister Mette Frederiksen holde pressemøde, hvor hun lukkede landet i to uger. Straks kunne han mærke, hvordan han fik det fysisk dårligt – ondt i maven og en følelse af frygt. Måtte man nu ikke se nogen mere, tænkte han, men tankerne blev straks afløst af virkeligheden. For under pressemødet, tikkede de første tre aflyser af bordreservationer ind på Guido Lollis telefon, og det næste døgn kom der i alt 150 annulleringer af selskaber, fødselsdage og almindelige bordreservationer.

»Der blev jo skabt en frygt i landet, og jeg syntes ikke det var særlig godt håndteret. Så skulle hun (statsministeren, red,) hellere bare lukke restauranter og caféer med det samme, fremfor at opfordre til at man blev hjemme. Så vi mistede virkeligt mange gæster, for folk turde ikke gå ud,« siger Guido Lolli.

Siden 18. marts har La Buca degli Artisti så været lukket ligesom øvrige caféer og restauranter i byen. Og det har gjort ondt på økonomien.

I april sidste omsatte Guido Lolli for 750.000 kroner og i år har der været nul indtægt i april på grund af coronanedlukningen. Til gengæld har han haft udgifter til personale og husleje.

Alle medarbejdere er sendt hjem med løn, og selvom han har fået hjælpepakke fra regeringen, rækker det knap til halvdelen af udgifterne. Guido Lolli håber nu på, at gæsterne vil komme igen, når krisen er over.

Lige nu har han haft masser af tid til at gå og lave mad til familien, i går stod den på timiankylling og så har lige læst en god bog, ’Iltgæld’, som han har købt i Dahls Bøger på Godthåbsvej.

Han passion dykning har han ikke kunnet dyrke, men hver aften har han sammen med familien gået en lang tur på seks-syv kilometer.

»Man har jo haft tid til at høre musik og læse bøger, alt det, man ikke når normalt. Og så har jeg plantet om ude i bedene foran restauranten, så det ikke ser så forfaldent ud. Jeg glæder mig til at få gæster igen og så glæder jeg mig også til at vi kan komme ud at spise selv – det savner jeg virkelig,« siger Guido Lolli.

Han har familie i Italien, der som bekendt er voldsomt ramt af coronakrisen. Hans tante, zia, Martha på 80 år bor i Padova i Norditalien, så han er ofte bekymret for hende.

»Men heldigvis ser det ud til at gå godt,« siger han.

Han håber naturligvis at La Buca degli Artisti – som betyder kunstnernes hule – overlever, men han tager det med ophøjet ro.

»Pengene varer jo så længe de varer,men selvom det er en kliche, så er det jo kun penge.«