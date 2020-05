Forny forårsgarderoben: Elisa og Christel holder udendørs loppemarked i privat have

Køb nyt tøj til din sommergarderobe, når modekvinderne Elisa og Christel holder loppemarked med afstand og håndsprit.

Husker du historien om Christel Nielsen Heiselberg og Elisa B. Nedergaard fra Havdrupvej, der har så meget tøj, at de sælger ud af deres egne garderober. Dengang fristede de med et loppemarked, så snart coronakrisen var om ikke over, så på et mere normalt leje.

Torsdag 21. maj åbner de deres have på Havdrupvej 145 fra klokken 10 til 15 for alle interesserede, naturligvis med alle corona-forbehold.

»Vi står udenfor i haven, så vi vil sørge for at holde god afstand, og der vil maksimum være 4 personer ved standen af gangen. Vi sørger for at spritte vores hænder og ellers afholde regeringens anbefalinger i forhold til hygiejne,« siger Christel Heiselberg.

Det er ikke muligt at betale med kontanter, men man kan betale med MobilePay.

De to modepiger sælger ud af stort set alle mærker, alt fra Ganni, Designers remix, Storm & Marie, Selected, Soaked in Luxury, Polo Ralph Lauren, Part Two, Neo Noir, Zara, H&M, Moves, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Day, Mads Nørgaard, Northface, Vila, Second Female, NuNoo, Foxyfyr, Decadent, Leo wulff m.m

Der er også skønne forårsjakker, kjoler, strik eller sko, så ens garderobe er opdateret til foråret. Størrelserne er fra xxs-m og sko størrelse 36-37.»

»Alt skal væk, så det bliver solgt meget billigt, da alle skulle kunne være med. Vi laver også mængderabat og andre mix, som for eksempel seks ting for 100 kroner,« lover Christel Heiselberg.

Hvis der er noget bestemt man søger, er man velkommen til at skrive til Christel Nielsen Heiselberg eller pr. e-mail: christelnh@hotmail.dk.

»Vi håber at se en masse af jer, så tag en veninde under armen og bring budskabet videre, så vi sammen kan skåne miljøet og klimaet, samtidig med at være iklædt i lækre klæder,« lyder det fra Christel Heiselberg.