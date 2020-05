Postkort fra ….. Dybendalsvej

Hver uge skriver Vanløse Bladets journalist postkort fra et tilfældigt sted i Vanløse.

Kære læser

Allerførst tak for de mange fine postkort jeg har fået fra jer i form af mails eller messengerbeskeder. En af jer har skrevet, at hun læser dem for at lære Vanløse, som hun lige er flyttet til for et par år siden, bedre at kende.

Og forleden skrev Camilla fra Syrenstien, at postnummeret er 2720 og ikke 2400 som jeg fejlagtigt troede og var så stenstikker på, at jeg ikke dobbelttjekkede det. Tak for alle jeres kommentarer og faktuelle rettelser – I er sgu søde!

I sidste uge var jeg på Dybendalsvej. Træningscentre og svømmehaller er lukkede, så jeg har besluttet, at når jeg ser en bakke, cykler jeg op ad den for at få bare en smule mælkesyre i benene.

Nede fra Grøndalsparken ligner Dybendalsvej et bjerg.

Husene ligner små østrigske palæer fra Sound of Music-musicalen og man ville ikke være overrasket, hvis der pludselig kom en pige ud i kjole og med en sølvfarvet mælkejunge.

I dag er der ikke mange på vejen – de flest er nok begyndt at arbejde igen, men en lille pige skal til at cykle en tur.

I forhaven til et af husene stråler blodbøgen, så man ville ønske, at den aldig tabte sine blade.

Kærlig hilsen

Anja

PS Hvis du har et tip til, hvor jeg skal skrive postkort fra, så skriv til anja@vanloseliv.dk