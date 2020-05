Vanløse minder mig om duften af sommer og rævepis: I skolen blev hun kaldt negerluder. Nu er hun aktuel med sit trejde album ‘Jeg er stærk’. Mød Barbara Moleko, 34, der er opvokset i Lønstrupgård Vanløse.

»Der boede min veninde,« siger hun og peger op mod en af altanerne i den grå ejendom.

Det er ti år siden, Barbara Moleko sidst har været i Vanløse. Vi møder hende i Lønstrupgård, hvor Barbara Moleko boede en årrække i sin barndom. Hun er datter af en dansk mor og sydafrikansk far, og voksede op i Mozambique og Sydafrika, indtil Barbara Moleko var 12 år. Forældrene blev skilt, og hun flyttede med sin mor og lillebror til Vanløse. Først boede de i en villalejlighed på Fossgårdsvej, siden i boligforeningen Lønstrupgård og endelig på Flakholmen.

Det var noget af et kulturchok at komme fra en privat, katolsk skole i Sydafrika, hvor de vigtigste fag var kæft, trit og retning til Vanløse Skole, som hun hurtigt omdømte til Vanløse Fængsel.

»Jeg hadede at gå der – der var mange bøller i min klasse, og vi var sådan en klasse, ingen ville have,« siger Barbara Moleko, der først efter et års tid fandt ud af at hun blev mobbet ’som ind i helvede’.

Var meget vred

»Jeg havde nogle sprogbarrierer i starten, men så fandt jeg ud af hvad de gik og sagde. Jeg blev kaldt negerluder og kulhoved. Alle pigerne var noget med luder – flotteluder eller sporty luder og mig og min veninde var negerludere,« fortæller Barbara Moleko og slår et stort grin op.

»Jeg har aldrig følt mig mærket af det, men jeg blev mærket af den måde andre blev mobbet på, og jeg havde en meget stærk retfærdighedsfølelse og blev meget vred. Jeg var vred både på børnene, der var så stride og på lærerne, som jeg følte ikke gjorde noget ved det og bare kaldte det ’drengestreger’,« fortæller Barbara Moleko.

Talte guldfisk

Hun havde svært ved at tie stille og blev tit smidt ud af klassen. Op på kontoret for at tælle guldfisk, som det hed, når nogen blev smidt ud. Her på kontoret havde rektor et stort akvarium i venteværelset, og så kunne man sidde der og tælle guldfisk og tænke over, hvad man havde gjort.

Gensynet med Lønstrupgård vækker minder.

»Jeg har en masse dufte fra min barndom, der minder mig om Vanløse. Det er duften af tiden lige før det bliver sommer og så rævepis som her lugtede af her i gården,« siger Barbara Moleko.

Første plade i fem år

Barbara Moleko udkommer 22. maj med albummet ’Jeg er stærk’, der er hendes første plade i fem år.

Teksterne på sangene handler alle om hvor hårdt livet kan være, men selvom man går ned med flaget, kan man komme op igen. Og livet er godt.

I 2013 fødte hun sin datter 14 dage efter hun spillede koncert på Vega.

Forholdet til faren holdt ikke, og siden fulgte nogle år med stress og følelsen af ikke at slå til.

»Jeg ville det hele – være en god mor og blive ved med at spille musik. Nogle af de koncerter, jeg har spillet i den periode kan jeg slet ikke huske,« siger Barbara Moleko.

Sådan fortsatte det nogle år, og to ufrivillige aborter kort tid efter hinanden satte endnu et forhold over styr. Og til sidst røg Barbara Moleko ned med flaget.

»Så kunne min krop ikke mere – jeg havde føleforstyrrelser og synsforstyrrelser. Det, der startede med lidt slinger i valsen endte med, at jeg kollapsede.«

Reddet af musikken

Stille og roligt kæmpede Barbara Moleko sig tilbage, undervejs havde hun skrevet noter på sin telefon og sunget sange til memoet på iPhonen. Så alle sange og tekster er fra den tid, hvor hun langsomt blev sig selv igen.

»Musikken har altid været det, der har trukket mig op af sølet.«

Pladen handler om, at kan godt kan være stærk selv om man er skrøbelig. Jeg elsker livet og livet er godt, selvom det ind i mellem er hårdt. Jeg fortæller ikke min historie for at iscenesætte mig selv, men fordi jeg gerne vil ud med et budskab om, at ja, livet er hårdt og går op og ned, men kan man godt komme ud på den anden side igen.«