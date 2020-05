Genåbningen af Randbølvej skudt til hjørne

Der er alligevel ikke afsat nogle penge til den omdiskuterede genåbning af Randbølvej.

Politikerne bag budgetforliget, der netop har forhandlet restbudgettet – den såkaldte overførselssag – er netop blevet enige om at for bedre trafiksikkerheden på Randbølvej i Vanløse, reducere den gennemkørende trafik på de omkringliggende private fællesveje, samt skabe sikre skoleveje i området ved Katrinedals Skole, som det hedder i aftalen.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu komme med forslag til løsninger i forhold til budget 2021.

Men der er altså indtil videre ikke afsat penge til det, så sagen er skudt til hjørne.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi vil da presse på for at det kommer til at ske,« siger formand for Vanløse Lokaludvalg, Bent Christensen.

