Tryghed til unge: Natteravnene flyver igen

De gule veste er tilbage efter længere tids lockdown.

Tre personer i gule jakker.

Natteravnene kan kendes på de næste selvlysende frakker, og de går ofte rundt i Vanløse. Men de seneste par måneder har de holdt pause på grund af corona-krisen.

Men nu er de igen klar til at sørge for tryghed i nattelivet.

Den lokale Vanløse-afdeling af Natteravnene er netop gået i gang igen med at gå ture i nærmiljøet. Og der er også plads til flere natteravne.

Formålet er at udvise omsorg og ansvarlighed og som gode rollemodeller medvirke til at skabe større tryghed og især hjælpe børn og unge til øget livsglæde og integration.

Andre nyheder

»Når klubber og natteliv fortsat er lukket, samles de unge på pladser og skolernes udendørsarealer, og så kigger vi forbi med et bolsje og en hyggelig snak. De unge er meget positive og fulde af respekt for arbejdet, og de hilser altid på os. Det er faktisk ugens højdepunkt for mange af os.« siger formand for Vanløseafdelingen, Jesper Farbøl.

Er du interesseret i at blive natteravn eller høre mere, kan du kontakte lokalafdelingen i Vanløse ved formand Jesper Farbøl på telefon 20 966 883 eller mail: jesper.farboel@gmail.com

Man kan bl.a. melde sig til en prøvetur i maj eller juni.