Sjældne catwalk-fund og grå filthat

Christel og Elisa brugte Kristi himmelfartsdag på at sælge ud af deres garderobe ved et privat have-loppemarked.

Det er som at gå ind i en tøjbutik. Bare udenfor.

Det er torsdag formiddag på Havdrupvej 145 – alle har fri, bortset fra solen, der kaster glans over de sirligt sorterede bunker af tøj.

»Jeg har allerede solgt for 1800 kroner,« siger Elisa B. Nedergaard, da Vanløse Bladet kommer forbi kun et par timer efter loppemarkedet åbnede klokken 10.

Elisa B. Nedergaard har sammen med sin veninde og bofælle Christel Nielsen Heiselberg holdt flere loppemarkeder, men på grund af coronakrisen har de holdt en pause. Nu åbnede de for første gang op for loppesalget, men dog udenfor i deres have på Havdrupvej 145.

Andre nyheder

Og der var mange lokale især kvinder, der cyklede forbi og gik på jagt efter et par nye, brugte bukser eller en leopardmønstret nederdel.

Sko var der også mange af, men Christel og Elisa bruger 36-37, så det var der ikke meget salg i.

»Vi er glade for igen at kunne holde loppemarked, og vi håber, at vi snart kan komme ud på de store loppemarkeder,« siger Christel Nedergaard.

Hjemme hos journalisten var der også jubel, da den udsendte reporter kom hjem med en Tommy Hillfiger bluse, der efter sigende var limited edition, designet af modeikonet Zendaya.

Så gjorde man en 15-årig glad.