Caféejer: »Vi skulle lige vænne os til det«

Locals Kaffebar har holdt åbent med take away under lockdown, men det er dejligt at være tilbage til næsten normalen, synes ejeren Søren Lorentzen.

Må man godt komme ind? spørger en kvinde, mens hun stikker hovedet ind.

Det må hun godt. Mens landet lukkede ned, havde Locals Kaffebar på Jernbane Allé kun plads til to gæster ad gangen, mens de ventede på kaffen eller kagen, men siden 18. maj har Locals Kaffebar ligesom andre barer og cafeer haft mulighed for at åbne for siddende gæster.

Det er der flere, der har benyttet sig af denne onsdag morgen, hvor en far og søn er cyklet fra Brønshøj for at indtage morgenmaden på ’yndlingscaféen’.

I køkkenet har Søren Lorenzen travlt med at koge æg, mens en anden medarbejder sørger for kaffen til de mange kunder, der kommer ind og skal have en kaffe med.

»Det er fantastisk at åbne igen – vi skulle lige vænne os til det, for nu har man været vant til at det kun var til take-away, så vi skal lige tilbage i værtsrollen igen. Men det er rigtigt dejligt,« siger Søren Lorentzen.

Nye tider

Coronatiden har fået Søren Lorentzen til at genoverveje åbningstiderne, og det betyder, at baren nu er åbent fra klokken 8 til 16.

»Jeg har været meget glad for at mærke kundernes opbakning her i coronatiden. Mange har været forbi næsten hver dag og købe en kop kaffe, så jeg har faktisk ikke mistet noget på det,« siger Søren Lorentzen.