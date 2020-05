Da landet lukkede ned, fortsatte Marianne med at brygge kaffe: »Man får ikke mig til at stå og pive«

Marianne Jensen fra Fru Jensens Fristelser på Grøndal Station har haft travlt med take-away kaffe i coronatiden. Nu er hverdagen tilbage med siddende gæster og masser af travlhed.

Det er sket mere end en gang, at en træt far næsten foroverbøjet over barnevognen er gået forbi Fru Jensens Fristelser tidligt om morgenen og forsigtigt bankede på for at høre om man kunne købe en kop kaffe.

Det kunne man godt.

Marianne Jensen, der i 11 år har drevet caféen på Grøndal Station Fru Jensens Fristelser har ikke lagt sig ned på sofaen under coronakrisen.

Da landet lukkede ned besluttede hun at fortsætte med at bage boller, bage kage og servere kaffe til pendlere og lokale, der pludselig havde masser af tid til at gå ture og købe take-away kaffe.

Andre nyheder

Og ofte mødte hun tidligt for at gøre klar.

»Jeg er ikke typen, der kan ligge på sofaen. Lige da hun (statsminister Mette Frederiksen, red.) lukkede landet gik jeg ned og stablede alle stole op, men så opdagede jeg behovet for take-away kaffe. Mange var jo hjemme med deres familier hele dagen og jeg lagde mærke til, at folk søgte ud og væk, når de fik spat og så var det fint lige at kunne købe en kaffe eller drik med på turen,« siger Marianne Jensen.

Altid hysterisk rent

Mandag 18. maj kunne hun ligesom øvrige caféer og restauranter igen for siddende gæster.

»Det var så dejligt at se alle kunderne igen, og jeg synes faktisk at folk er rigtigt søde til at holde afstand og passe på hinanden. Jeg har naturligvis håndsprit men jeg har altid været hysterisk med at gøre rent, så det er der faktisk ikke ændret på,« siger Marianne Jensen.

Coronatiden har også givet hende tid til at finde på nye retter – f.eks cafeens populære mad med ristet rugbrød, avokado og vendt spejlæg.

Alt i alt har Marianne Jensen mistet cirka 45 procent af omsætningen, men hun er glad for at hun har holdt åbent til take-away.

»Jeg vil hellere kæmpe og knokle – man får ikke mig til at stå og pive.«