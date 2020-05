Kajs hus eksploderede: Nye lejere kan muligvis flytte ind til efteråret

Bombeeksplosionen i pizzeriaet Pizza 73 sidste år har givet Kaj Glindvad Kristensen nok at se til. Det er nemlig hans hus, og nu ser han frem til nye lejere.

tekst og foto: Anja Berth

Kaj Glindvad Kristensen var på Gran Canaria med sin kone i parrets hus på den spanske ferieø, da han 18. september klokken 05.39 blev vækket af telefonens ringen.

Det var hans sekretær, der ringede for at fortælle, at der havde været en voldsom gaseksplosion i Pizza 73 på Jyllingevej – det hus, som Kaj Glindvad Kristensen ejer.

»Først troede jeg, at det var gas, for det var jo et pizzeria, og det kunne være, at de havde brugt gas, men det var jo meget værre,« siger Kaj Glindvad Kristensen.

Det viste sig i efterforskningen at være en placeret bombe, og de tre mistænkte gerningsmænd blev fængslet i december.

Men Kaj Glindvad Kristensens ejendom er mildest talt ukendelig.

600 meter forstærkning

Eksplosionen var så kraftig, at husets bagmur – den ud mod Støvringvej – var skubbet bagud og derfor har Kaj Glindvad Kristensen brugt 600 meter forstærkning til at understøtte ydervæggene.

Indenfor ligner det stadig mest af alt en krigszone. Men håndværkere knokler for at få huset til at stå igen.

På førstesal, hvor øre, næse, hals-lægen normalt holder til er der ved at blive lagt nye gulve.

»Hver bjælke vejer et ondt år,« fortæller Kaj Glindvad Kristensen, mens vi går rundt i murbrokker.

»Det er et historisk hus, og jeg vil rigtigt gerne bevare det og forsøge at få det gamle tilbage,« siger Kaj Glindvad Kristensen, der egentlig var begyndt at overveje om han i en alder af 73 år skulle gå på pension.

Men så kom der fast arbejde med at få renoveret det ødelagte hus.

»Kom med øverst oppe, nu skal du se, hvor du skal bo,« siger han og vi fortsætter op ad den gedigne trappe.

En penthouse-lejlighed i newyorker-stil åbenbarer sig og et fabelagtigt lysindfald kaster glans på Hanstholm-køkkenet.

Planen er, at lejligheden skal lejes ud, men man skal have den store tegnedreng frem, for det vil koste minimum 18.000 kroner om måneder plus forbrug.

Lige i overkanten til en journalistløn. Men drømme er gode og Kaj Glindvad Kristensens æstetiske sans er tydelig.

Nede igen ses resterne af øre, næse, hals-klinikken – den er nu flyttet i midlertidige lokaler på p-pladsen ved siden af.

Men som klinikken skriver på døren: Så slipper man da for trapperne 🙂

Det er ikke bekræftet endnu, hvem der skal overtage lejemålet efter Pizzaria 73, men det bliver ikke et nyt pizzeria, bedyrer Kaj Glindvad Kristensen.

Han regner med, at renoveringen er klar til september. Og allerede til juli forventer han at heldige lejere kan overtage penthouselejligheden.