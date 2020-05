Ruth inviterer til teaterforestilling i haven

Tekst og foto: Anja Berth

Lørdag 6. juni kan du helt gratis opleve fabelagtigt gadeteater i Ruths have på Krogebjerg 11.

Ruth Lerche er nemlig en af de to ledere på teaterskolen ’The Commedia School’, og teaterstykket spilles af afgangseleverne, der kommer fra hele verden.

Men på grund af coronakrisen kan eleverne ikke vise forestillingen under normale former, og derfor spiller forestillingen i Ruth Lerches have.

Commedia dell’art er italiensk gadeteater, hvor der spilles med halvmasker. I Danmark kender vi nogen af arketyperne som Harlekino og Columbine.

”Something is looose” – forestilling handler om corona-udbruddet. En kosmisk, komisk og fysisk forestilling om eksperimenter der går galt, om storhedsvanvid, et undsluppet virus og endløs kærlighed. Forestillingen sætter Corona under lup og jager virusset helt ind i de menneskelige afkroge.

Alle er velkomne og billetterne er gratis, men da der kun må samles 50 personer, skal der bookes billet på forhånd, ellers må man tage en stol med og se det over hækken.

Man er velkommen til at give en donation enten med et par håndører eller via Mobilepay, som bliver introduceret til forestillingen.

Lørdag 6. juni klokken 16 og igen klokken 19

Alder fra 10 år og op

Billetter: Bookes på infocommediaschool@gmail.com eller mobil 61652094

Sted: Krogebjerg 11, 2720 Vanløse