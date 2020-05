Sheriffen fra Vanløse passer på byens børn og unge

Når Jesper Farbøl tager sin sorte sherif-hat og den gule jakke på, er han natteravn og passer på Vanløses unge. Ellers er han jurist og blev forelsket i Vanløse efter en skilsmisse.

Det var ikke med hans gode vilje, at han flyttede fra lejligheden i Møntergade. Året var 2000, og Jesper Farbøl og den daværende kæreste skulle flytte fra hinanden. Gennem sin pensionskasse fik han hurtigt en lejlighed på Vanløse Allé, og selvom han følte, at det var på grænsen til jordens ende, så blev han hurtigt glad og nærmest forelsket i bydelen.

»Det er jo lidt en landsby og alligevel meget tæt på byen,« siger Jesper Farbøl, der i dag 59 år og jurist.

Vi sidder udenfor – med behørig afstand – i hans have på Bogholder Allé, hvor han har boet siden 2003, hvor han mødte sin kæreste, Bente.

Når han ikke holder styr på juraen hos Danske Fodterapeuter giver han foredrag om øl og holder ølsmagninger.

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en ølbar i Vanløse – det er faktisk det eneste, man mangler her,« siger Jesper Farbøl, der selv er vild med tysk og tjekkisk øl. Han elsker at lave mad og er især vild med det franske køkken. Når han ikke gider lave mad, er han glad for den mexicanske restaurant Que Pasa længere nede af Bogholder Allé og den italienske restaurant La Buca degli Artisti på Godthåbsvej.

Natteravn om aftenen

I 2003 så han i Vanløse Bladet en annonce for Natteravnene, og sammen med sin kæreste Bente gik han til et informationsmøde på Hyltebjerggård.

Siden dengang har han gået faste ruter i Natteravnenes karakteristiske gule frakke som han supplerer med en sort hat. De unge kalder ham Sheriffen fra Vanløse, når de ser ham komme spankulerende i nattetimerne.

»Jeg har ikke selv børn og ville gerne give noget tilbage til samfundet og gøre noget for børn og unge. Vi er ikke et vagtværn, men passer blot på de unge og skaber tryghed og vores oplevelse er, at de unge er glade for os,« siger Jesper Farbøl, der har været formand for lokalafdelingen af Natteravnene i Vanløse siden 2010.

»Man får gået mange gode kilometer på de ture og vi møder altid glade unge,« siger Jesper Farbøl.