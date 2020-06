Børneloppen. Nu med børnesange

Børneloppen i Vanløse har ansat Noah Skaalum med henblik på, at nå ud til dem det hele handler om: børnene. Og det sker igennem musikken.

Kogt ned til en Maggi-terning er det, hvad vinder af X Factor, 2011, Noah Skaalum (dengang som Sarah, red.), fortæller i en video som ligger på Børneloppens Facebook-side.

Noah Skaalum er ansat i Børneloppen for at stå for de sociale medier, og derfor er det oplagt at Noah bruger musikken. Det var dog ikke planen til at starte med, men det kom naturligt.

”Da jeg blev ansat til at stå for de sociale medier, tænkte jeg ikke at det var det, jeg skulle starte med. Men Børneloppen er jo et sted med masser af børn, så hvorfor have fokus på børnemusik og sjove videoer til børn?”

– Hvad betyder det for dig at bruge musik i dit arbejde?

”I og med at jeg også er musiker, er det super fedt at have mulighed for at bruge musikken i mit arbejde. Og så oveni købet at begynde at skrive børnesange – det er fantastisk,” siger Noah og griner.

Den nye Povl Kjøller?

Noget af Noah Skaalums motivation til at skrive børnesange skal ses i lyset af, at han blev far for seks måneder siden, og at han synes, at der er mange dårlige børnesange.

”Der er så mange dårlige børnesange, og da sangene jo er til børnene, er det oplagt, at jeg spørger børnene, hvad de godt kan lide – både af sange og videoer. Jeg skal møde børnene, hvor de er,” siger Noah Skaalum.

Ifølge en af Børneloppens indehavere, Johanne Kiel Nielsen, er planen, at Noah Skaalum skal spille en intim koncert i butikken, når corona er slut, men indtil videre må butikkens følgere nøjes med YouTube og Facebook, og det er et hit. På to dage er videoen på Facebook vist 2.500 gange, og der er 29 kommentarer med forslag til børnesange, som Noah skal synge, inden han begynder at skrive sine egen sange.

– Er du den nye Povl Kjøller?

”Det må tiden vise,” svarer Noah Skaalum og griner.