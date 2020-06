115 kilo skrald blev samlet op i Damhussøen i weekenden

I weekenden arrangerede Garbage Run oprydning af skrald og affald i Damhussøen, mens du kunne sejle rundt i kajak. Der blev samlet i alt 115 kilo sammen, og omkring 30 deltog. To af dem var Kasper Skov Hammerich og Lasse Andersen fra Vanløse. Sammen samlede de 28.4 kilo skrald og affald – inklusive en cykel, som var weekendens største fund.

– Hvorfor deltog I i Garbage Run?

»Der er jo desværre behov for at gøre rent, også I Damhussøen,« svarer Kasper Skov Hammerich, der, udover at gøre en god gerning, også synes, det er sjovt at seje i kajak. »Og så er det god motion,« siger han og smiler.

»Og der gik sport i den. Altså at sejle i kajakken og så lige få fat i den der lighter eller noget andet. Det bliver hurtigt meget sjovt,« siger Kasper Skov Hammerich. Hans ven Lasse Andersen supplerer.

»Vores mål var at komme ud og samle nogle store ting op, og vi fandt en cykel. Sidste år fandt vi to kegler og en kontorstol.«

– Hvad betyder det, at Garbage Run vejede det skrald, I kom ind med?

»Det blev et konkurrenceelement. Normalt tror jeg, at vi ville konkurrere internt, men konkurrenceelementet gjorde, at vi blev lidt hurtigere og samlede lidt mere,« svarer Lasse Andersen.

Garbage Run er et nyt dansk koncept, der kombinerer gang, løb eller sejlads med opsamling af affald.