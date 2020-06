Godt nyt til de vandglade: Bådebroen søsættes i morgen

Efter en længere periode, hvor bådebroen ved Damhussøen har ligget på land, er der endelig godt nyt til sejlklubben og alle dem, der har savnet at opholde sig ved vandet.

I morgen bliver bådebroen nemlig søsat efter at have været væk i over et år, fordi den skulle repareres.

Nyheden glæder Per Stengade, der er foreningsmedlem i Vanløse Lokaludvalg og formand for Enggruppen:

»Heldigvis fandt Børne- og Ungdomsforvaltningen penge til den nødvendige reparation, hvilket vi i Vanløse Lokaludvalg har arbejdet hårdt for,« siger Per Stengade.

Søsætningen finder sted i morgen, 10. juni, klokken 6, hvor en stor kran hejser broelementerne ud på vandet, hvorefter de bliver samlet i løbet af dagen.