Bliv spejder og lær at morse

I hele juni måned kan børn og unge gratis prøve at være spejder hos Vanløsespejderne.

»Vanløsespejderne er sat i verden for, at børn og unge kan få nogle fede oplevelser og samtidig være en del af et fællesskab,« svarer gruppeleder Niels Larsen, da VanløseLIV ringer og spørger, hvorfor Vanløsespejderne har valgt at gøre det gratis at gå til spejder i juni måned.

Niels Larsen fortæller, at Vanløsespejderne, der holder til ved Hyltebjerg Kirke, har rødder tilbage til 1932, og at de har planer om at være en del af lokalsamfundet mange år endnu. Lige nu består foreningen af 70 børn, unge og voksne, og der er plads til flere.

Venner for livet

Ifølge Niels Larsen var mange af dem, der i dag er spejderledere eller aktive på andre måder, spejdere som børn, og det er ikke er atypisk, at spejdere bliver venner for livet.

»Som spejder bruger man sin krop meget, og ja så er man sammen i små grupper og ude i næsten al slags vejr, hvor man får en masse gode oplevelser sammen, lærer at samarbejde og være der for hinanden. Og det er nok det, der skaber de livslange venskaber,« fortæller Niels Larsen og slår fast, at de egenskaber, man lærer som spejder, er nogle man kan tage med sig i andre sammenhæng – både som barn og senere voksen.

– Hvis nu der sidder en forælder eller to, som er bekymret for coronavirussen, hvad gør I så for at undgå smitte?

»Det været frygtelig let at tilpasse sig Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Som spejder arbejder man sammen i små grupper, og så er vi hele tiden ude,« siger Niels Larsen og griner. Han pointer desuden, at spejderlederne bruger coronakrisen konstruktivt. For eksempel i forhold til afstand.

»Hvordan vi lærer børnene at kommunikere og samtidig hold en meters afstand? Det kan vi ved for eksempel at bruge naturen til at tale om, hvad en meter er, også lærer vi dem at morse,« griner Niels Larsen, der slår fast, at de selvfølgelig også vasker hænder og bruger håndsprit.

Lær at morse

For at udnytte coronakrisen konstruktivt og lære noget nyt, der måske ikke lige ligger til højrebenet, er planen, at Vanløsespejderne skal lære at morse.

»At morse er en anden måde at kommunikere på,« siger Niels Larsen og forklarer, at det at morse er koder ligesom det binære talsystem også kaldt totalssystemet. Et system, som al data er bygget op af, 0 og 1.

»I stedet for 0 og 1 er det bare streger og prikker, som børnene lærer at kombinere til en kommunikationsform. Udover at børnene lærer at kode, træner de også i at koordinere, samarbejde og aflæse andre. Altså hvornår er gruppen klar til at læse min kode?« forklarer Niels Larsen.

Selvom Vanløsespejderne er under KFUM/KFUK, som bygger på et kristent grundlag, er alle uanset religion eller mangel på samme velkommen hos Vanløsespejderne.

»Vi bygger på et menneskesyn, hvor der plads til alle, og man er god ved naturen,« siger Niels Larsen afsluttende.