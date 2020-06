Så kom bådebroen i vandet

Efter et års venten blev bådebroen endelig søsat i Damhussøen onsdag 10. juni.

Der var mødt cirka 30 personer op og vejret viste sig fra sin bedste side. En af dem, der var forbi, var Børne -og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). Han udtaler til VanløseLIV:

– Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at finde midler til en ny bådebro. Den vil være til stor glæde for borgerne. Allerede fra næste uge vil vi igen kunne se optimistjoller på søen. Det er et fantastisk tilbud til områdets børn og unge, som jeg håber, rigtig mange vil benytte. Der venter mange gode natur- og sejloplevelser på søen.

Grunden til, at det var Jesper Christensen og ikke Teknik -og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen der besigtede søsætnnigen skyldes, at sejlklubben hører under Børne- og Ungdomsforvaltningen, og at Vanløse Fritidscenter i den forbindelse har stået forrest i kampen om at få bådebroen tilbage i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg.

Bådebroen kunne benyttes fra lørdag 13. juni.