Naboer har fået nok af stank fra skarvkoloni

Beboere oplever øget stank fra skarvkolonien i Damhussøen. Dansk Ornitologisk Forening mener skarven er en gave for søen.

Skarverne på Fugleøen generer naboerne, fordi deres efterladenskaber stinker så meget, at flere ønsker, at Københavns Kommune fælder træerne. En af dem er Tina La Cour Simonsen, som bor ud til fugleøen. “Det er en tung lortelugt,” siger Tina La Cour Simonsen. Det er tydeligt, at tanken om lugten giver hende en snert af kvalme. “Når vinden går i vest, går vi ind ind fra vores terrasse,” forklarer hun.

Svært at klage

Ønsket om at fældning, er dog ikke ligetil, fordi skarven og fugleøen, er fredet, og derfor kræver det en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens paragraf tre. Det har tidligere været forsøgt, ugen held.

Andre nyheder

“I de Indre Søer har København en lignende situation, hvor det daværende Bygge- og Teknikudvalg i Københavns Kommune gav en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at bortskræmme skarverne med lyd. Men afgørelsen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Foreningerne fik medhold i deres klage til Naturklagenævnet, som ophævede dispensationen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil lave en samlet vurdering af, om kommunen kan og ønsker at gå videre med en ny § 3 sag i både Damhussø og Sortedams Sø. Hvis forvaltningen kommer frem til, at det er en mulighed, så skal det forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning, og de forskellige organisationer vil blive hørt,” skriver Teknik – og Miljøforvaltningen i en mail.

En kæmpe gevinst for Damhussøen

Ifølge biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, betyder, en fældning ikke, at skarven nødvendigvis forsvinder. Skarven har nemlig ikke behov for træer.

De dør jo ikke, fordi træerne er væk

Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk forening

“De bliver måske på øen eller så flytter de måske til Grøndalsparken. De dør jo ikke, fordi træerne er væk,” siger Knud Flensted som mener, at skarven er en kæmpe gevinst for Damhussøen.

“Søen er et ideelt sted til en skarvkoloni, fordi den spiser fredsfisk. Den skaber balance mellem freds -og rovfisk. Skarven vigtig i forhold til at holde Damhussøen ren fordi den spiser fredsfisk spiser plankton,” slår Knud Flensted fast.