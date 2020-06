Børne- og Ungdomsforvaltningen flytter til Jydeholmen

1850 kvadratmeter. Det er hvad Børne- og Ungdomsforvaltningens cirka 150 ansatte får at boltre sig på, når de flytter ind på Jydeholmen 15 i oktober.

Til oktober flytter Børne- og Ungdomsforvaltningen flytter fra Linde Alle til Jydeholmen 15, som skal fungere som områdekontor. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen flytter, giver det plads til 20 nye botilbudspladser ved deres gamle adresse på Lindé Alle.

– Det bliver en daglig arbejdsplads for næsten 150 mennesker i lyse kontorrum med god plads. Det kommer til at være et godt match med de andre arbejdspladser i ejendommen, siger arkitekt MAA og byggeøkonom, Anders Hald, fra Rønnow Arkitekter, der er rådgivende virksomhed på byggeprojektet.

Pt huserer bygningen en lægepraksis, hjemmepleje, en børneinstitution og Skolen Sputnik for elever i 0-6. klasse med sociale og emotionelle vanskeligheder og ADHD.

Fokus på godt arbejdsmiljø

Skou Gruppen er netop gået i gang med ombygningen af de 1850 kvadratmeter på tredje og fjerde sal, og der er fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for de kommende ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

– Vi begyndte i sidste uge med at sætte nye gipsvægge op på den ene side. Herfra skal vi installere el, og når væggene er spartlet og malet, skal vi i etablere nye systemlofter med installation af et brandanlæg, ventilation og lamper i loftet samt udskifte radiatorer, siger Jacob Madsen, som er Skou Gruppens byggeleder på byggesagen. Han tilføjer.

– Det bliver akustiske loftsystemer med en langt bedre lydisolering, der sikrer et godt arbejdsmiljø i de åbne kontorlokaler.