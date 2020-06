Vild have på Jyllingevej udvalgt blandt 1500 haver i Danmark

Det startede med, at Kristine lod sin hindbærbusk vokske vildt. Nu er hendes have med i projektet Danmarks Vilde Haver, der har til formål at skabe flere åndehuller til byens dyr.

– Efter jeg er holdt op med at slå græsset i haven, er der kommet blomster, jeg ikke har set siden, jeg var i min farmors have som barn, fortæller Kristine Camille Sommer, der bor på Jyllingevej. Hun er holdt op med at klippe hækken og slå græsset, og det kan insekterne og fuglene.

Vilde blomster ikke ukrudt

– Det startede med, at min veninde fortalte mig, at hvis jeg bandt mine hindbærbuske op, så ville de blive mere effektive. Jeg gjode det dog ikke, da jeg godt kunne lide, at de voksede vildt, og langsomt blev det til mere og mere, fortæller Kristine Camille Sommer, der i år har ladet en tredjedel af sin have gro vildt. Nu er haven blandt 60 haver (blandt 1500 ansøgere) med i projekt Danmarks Vilde Haver.

– Jeg har lagt mærke til, at det hele er blevet vildere, og der er kommet flere insekter og dyr i min have. Der bor fugle med unger og pindsvin i hækkene, og ligusterhækkene begynder at blomstre lige om lidt til stor glæde for bier og sommerfugle. Og så jeg er begyndt at sætte pris på de små biller der er i min have, griner Kristine.

Svaler på Damhusengen

Det er ikke kun i Kristines have, at biodiversiteten får lov at blomstere. Det gør den også på Damhusengen, hvor Københavns Kommune skaber bedre muligheder i biodiversiteten med henblik på at genskabe de blomstenge der tidligere var på engen. Og det har Kristine lagt mærke til.

– Københavns Kommune er holdt op med at slå engen, og nu er der blandt andet kommet svaler og spætter, hvilket der ikke har været før, fortæller Kristine som er overrasket over, hvor hurtigt insekterne og fuglene er kommet tilbage.

Vi hører ofte om alt det forfærdelige, der er med klimaet. Men vi hører sjældent om det, vi rent faktisk selv kan gøre. Det er jo det med de der dråber. Pludselig er det et hav,” siger Kristine. Hun fortæller, at hun udenfor sit hus ud til Jyllingvej, har fået en decideret grøftekant med masser af vilde blomster.

– Hvad så hvis man ikke har en have som dig, og gerne vil gør en forskel?

– Hvis du har en altan, kan du lave en vild altankasse med en blomsterblanding, og så har du allerede et nyt åndehul til bierne, forklarer Kristine og fortsætter.

– Det ved dejlige ved Vanløse det er, at vi har banen med skrænten, hvor der er masser af ubetrådt natur. Og da vi har skrænten på den ene side og engen på den anden, har vi pludselig meget natur, siger Kristine Camilla Sommer

– Så hvis vi alle laver en lille ø, hvor bierne og fuglene kan dykke ned, er det rigtig godt.