Klumme: Tillykke med fødselsdagen Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er kun en kvinde, jeg elsker ligeså højt som jeg elskede min mor og det er Hendes Majestæt Dronningen.

Dronningen har alt hvad jeg beundrer hos et menneske, som også er en magtfaktor, uden at hun dog har gjort brug af den. Jeg er heller ikke faldet i svime, i forargelse eller bekymring over, at hun har udtalt sig om klimaet for nylig. Egentlig har hun aldrig udtalt sig om noget, jeg ikke er enig i.

Humor, omsorg, ansvar, selvironi. Hun klæder sig i smukke farver, hun er sund, kunstnerisk og så er hun både klog og usædvanligt begavet.

Andre nyheder

På et tidspunkt havde jeg en kæreste, som aftjente sin værnepligt som Kongeskibets Ordonnans og på den måde fik jeg engang mulighed for at sejle med Kongeskibets lille motorbåd ud til selve Kongeskibet, der lå for anker i Københavns Havn.

Skibet var flot i træ og velpoleret. Jeg var helt inde i Dronningens soveværelse og måtte sidde på hendes seng, bare for at have prøvet at være så tæt på Kongehuset som muligt.

Min kæreste fortalte, at Dronningen og Prins Henrik skændtes en del på togterne, og bølgerne kunne gå højt. Men det lyder jo bare som ethvert andet ægteskab og tanken om, at Dronningen også kan skændes måske med fransk temperament, fryder mig. Og ægteskabet holdt da til døden dem skilte.

En anden gang, i mit job som stewardesse, var dronningen og entourage ombord. Dronningen sad som altid på første række. Prinsesse Marie sad på samme række som dronningen og var vældig sød.

Dronningen sad og løste kryds og tværs under flyveturen, og en veninde af kongehuset på rækken ved siden af, havde travlt med at fedte for dronningen med sine cyklamen farvede cupcakes specielt indkøbt til lejligheden.

Der var ikke plads til dem i hattehylderne, fordi hun allerede havde for meget håndbagage med og var bange for at kagerne blev mast. Så de måtte stå i vores ‘crewskab’ sammen med skiftesko og tandbørste og hvad vi ellers har med til overnatning.

Det kongelige entourage fyldte to rækker med i alt tolv personer på de dyre sæder. Det var kun ‘cupcake Carina’, der gjorde min og kabinechefens dag til en prøvelse.

»Ih! Jeg har købt nogle cupcakes, jeg ved De elsker,« sagde hun til dronningen med sit falske smil. Til os tyendet sagde hun: »Tag mit affald der på gulvet,« eller »Har I ikke noget andet, end det mad, de kager, det drikkelse?« Ja der var faktisk intet, der var godt nok ombord. Alt imens smilede hun kært og observerede dronningen konsumere de hidsigt farvede E111 cupcakes.

Andre nyheder

Hun mindede om den dumme stedsøster i Askepot. Og da vi landede havde hun smidt sin overvægt af håndbagage ned på de billige turist hylderækker og var ved at blive hidsig over at hun ikke kunne nå at gå ud samtidig med dronningen.

Da hun havde fået fat i taskerne, spurtede hun skubbende til øvrige passagerer, og os tyendet sagde hun heller ikke farvel til. Til forskel for dronningen.

Hun nåede, med al sin bagageovervægt, entouraget og ‘pyha’ helt op i nærheden af dronningen. Det pudsige er, at hun startede sin karriere som stewardesse. Så der er håb om at klatre den kongelige rangstige for os andre, tyendet.

Dronning Margrethe derimod, sagde undskyld til mig da vi skulle til at lande, fordi hun var så travlt optaget af sin kryds og tværs og ikke hørte første gang, da jeg bad om hendes håndtaske, der skulle pakkes væk.

Men i midtersædet, der var frit, spændte hun sin håndtaske fast med sædets bælte. På samme måde som man surrer bord og stole fast til gulvet på Kongeskibet. Så var de sikkerheds ‘issues‘ overstået og tasken fastspændt.

I det selskab var dronningen den mest ydmyge og mindst krævende. ‘Cupcake Carina’ har min kabinechef og jeg tilgengæld grinet meget af siden. Der er ikke noget værre end snobberi, og det kan man heller ikke sige at dronningen lider af.

Jeg var inde på Amalienborg og skrive en hilsen i en bog til dronningen, da Prins Henrik døde. Bare tanken om, at hun engang dør er seriøst noget der gør mig rigtig ked af at tænke på.

Men indtil nu kan jeg med oprigtighed kun sige: Tillykke med fødselsdagen min elskede dronning. Tak fordi vi som det eneste land i verden, i årtier har haft en så dejlig og klog kvinde som landets overhoved med hovedet og hjertet på rette sted.

Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.