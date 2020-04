DEBAT: Herligt biprodukt af corona

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Man kan nu gå ind og ud af Hovedbanegården ved Istedgade uden at støde ind i den sværm af stofbrugere, der tidligere kun nødigt flyttede sig for de rejsende. Der ses nu enkelte svedende abstinente stofbrugere i området, der prøver at få tag på den nu meget dyrere narko, der eventuelt måtte komme på markedet. Man kunne håbe, at flertallet af misbrugerne kunne bruge situationen til personlig afvænning. Desværre for statskassen, går flere igennem afvænning mange gange.

Ren bydel

I og med at Danmark blev lukket ned cirka midt i marts, lukkede grænserne jo også, er der nu meget lidt illegalt narko på gaden. Det kan man helt bogstaveligt se og lugte mellem diverse salgs- opholds- og stikke- og hjælpesteder på indre Vesterbro, for der er nu fredeligt og rent. Altså helt anderledes end det skidt og ballade stofbrugerne ’sørger for’, og som politikerne byder borgerne at bo i til daglig. Mange af stofbrugerne er i øvrige udlændinge og som bladet STOF sarkastisk bemærkede for ti år siden, foregår der på dette felt en fin integration mellem brune og hvide, sælgere som brugere. Nu er narkoen imidlertid væk, og det er herligt! Hele bydelen har fået et løft.

Andre nyheder

Byfornyelse inklusiv narko

Fraværet af narkoscenen var mærkeligt nok ikke indeholdt i politikken om den byfornyelse Vesterbro gennemgik for 20-30 år siden. Et sted skulle staklerne jo være, og vesterbroerne har jo altid været rummelige, ikke sandt? Det har imidlertid også noget med bydelens placering at gøre. Der kommer altid uønskede produkter ind ved en hovedbanegård i en storby. Ærgerligt, vi får helt sikkert skidtet tilbage, når corona er på retur!