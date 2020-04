LEDER: Husk at passe på hinanden, når vi igen bruger byen

De sidste uger på Vesterbro har været helt specielle. Med ét lever vi i en tid, der bliver sammenlignet med besættelsen. Vores personlige frihed er under pres, for vi kan ikke længere gå og færdes, som vi vil. Og en hel generation af børn og unge vokser lige nu op i en tid,hvor vi endnu ikke ved, hvad det sætter af spor på den lange bane. Hverken menneskeligt eller politisk.

På den korte bane har det både været smukt og grimt. Grimt har det været, når tonen er blevet hård på de sociale medier, og folk har peget fingre. Grimt har det været, når folk med armene fulde af toiletpapir og gær ikke følger anbefalingerne om ikke at hamstre. Smukt har det til gengæld været at opleve, hvordan Vesterbro har klappet og sunget til ære for hinanden og til ære for alle dem, der trodser frygten og arbejder ufortrødent videre med både pleje, hospitalsvæsen og i butikker.

Andre nyheder

LÆS OGSÅ: Han fik Vesterbro til at klappe: »Det handler vanvittigt meget om at stå sammen«

Nu ændrer alt sig igen. Børnehaver, skoler og siden mandag også frisører, optikere, tatovører, tandlæger og mange flere er igen åbne.

Men husk at passe på hinanden fortsat. Der er særlig grund til at passe på, at de særligt udsatte med kroniske sygdomme, nedsat immunforsvar og ældre ikke bliver ramt.

Så pas på jer selv og hinanden. Og nyd, at totterne igen kan blive studset og børnene så småt kan hilse på deres venner igen.

Pas på hinanden. Bagefter ses vi på Vesterbro.

Læs også: Se video: Her hylder vi alle dem, der fortsat knokler for samfundet